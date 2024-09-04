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Goalball kör ve yüzde ondan daha az görebilen oyuncularla oynanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Goalball kör ve yüzde ondan daha az görebilen oyuncularla oynanıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paralimpik Oyunlar'da oynanan Goalball kör ve görme yetisi az olan bireyler tarafından oynanan bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Goalball sporu hakkında ise birçok kişi çeşitli detayları merak ediyor.

Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi gururlandıran Goalball Kadın Milli Takımımız, Brezilya ile oynadığı yarı final karşılaşmasını 3-1’lik skorla kazanarak finale yükseldi.

Goalball kör ve yüzde ondan daha az görebilen oyuncularla oynanıyor - 1. Resim

GOALBALL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda goalball heyecanı sürüyor.

Finalde İsrail'e karşı mücadele edecek olan millilerimiz, üst üste üçüncü kez şampiyon olma hedefiyle sahaya çıkacak.

Goalball final maçı yarın saat 18.45'te gerçekleşecek ve tüm gözler bu önemli karşılaşmada olacak.

Goalball kör ve yüzde ondan daha az görebilen oyuncularla oynanıyor - 2. Resim

GOALBALL NEDİR?

Goalball, tamamen ya da büyük ölçüde görme engelli bireylerin oynadığı bir takım sporudur. Uluslararası Görme Engelliler Sporları Federasyonu (IBSA) tarafından yönetilen bu spor, Paralimpik Oyunlar programına ilk kez 1976 yılında dahil edilmiştir.

Goalball’un kökeni, İkinci Dünya Savaşı sırasında görme yetisini kaybeden gazilere yönelik bir rehabilitasyon aracı olarak 1946 yılında geliştirilmiştir. Sporun zamanla gelişmesi ve yaygınlaşması, Goalball'un Paralimpik Oyunlar’daki önemli yerini sağlamlaştırmıştır.

Goalball kör ve yüzde ondan daha az görebilen oyuncularla oynanıyor - 3. Resim

GOALBALL OYUNCULARI KÖR MÜ?

Goalball kör olan veya görme yetisi %10'un altında olan sporcular tarafından oynanan bir spor türü olarak biliniyor.

Goalball'da adil bir oyun ortamı sağlamak amacıyla, tüm sporcular oyun esnasında opak göz maskeleri takar. Bu maskeler oyuncular arasında herhangi bir görme yetisi farklılığının rekabet avantajı meydana getirmesini engeller. Sporcular, yasal olarak B1 (tamamen kör), B2 veya B3 kategorilerinde sınıflandırılırlar.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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