Türkiye - Güney Kore Goalball çeyrek finali saat 20.45’te TRT Spor’da yayınlanacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Goalball çeyrek finalinde bu akşam Türkiye milli takımımız Güney Kore ile karşılaşacak. TRT Spor'da yayınlanacak olan bu heyecan dolu çeyrek final maçı saat 20.45'te başlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos'taki görkemli açılış töreninin ardından tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye bu önemli spor organizasyonuna 48 kadın ve 43 erkek olmak üzere toplam 93 sporcu ile katıldı.

15 farklı branşta yarışan Türk sporcular, oyunların bitiş tarihi olan 8 Eylül'e kadar milli gururumuzu yaşatmaya devam edecek.

TÜRKİYE GÜNEY KORE GOALBALL ÇEYREK FİNALİ NE ZAMAN?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye - Güney Kore Goalball çeyrek finali maçı saat 20.45’te başlayacak.

Denizlili sporcular Berfin Altan ve Şeydanur Kaplan'ın da yer aldığı Goalball Kadın Milli Takımımız, grup aşamalarında dikkat çeken performanslar sergiledi.

A grubundaki ilk maçta Brezilya ile 3-3 berabere kalan takımımız, ikinci maçta Çin’e karşı 7-5’lik bir mağlubiyet yaşadı.

Son maçta İsrail’i 5-4 mağlup ederek çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Milli takımımız bu akşamki rakipleri Güney Kore’yi yenmeleri halinde yarı finale yükselecekler.

TÜRKİYE GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL HANGİ KANALDA?

Türkiye’nin dört bir yanından sporseverler, bu akşam saat 20.45’te TRT Spor’dan yayınlanacak olan Türkiye - Güney Kore çeyrek final karşılaşmasını izlemek için ekran başında olacak.

Goalball Kadın Milli Takımımızın bu kritik maçta göstereceği performans, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’ndaki yolculuğumuzun seyrini belirleyecek.

Tüm Türkiye'nin kalbi bu akşam milli takımımızla birlikte Paris'te atacak.

TÜRKİYE FRANSA GÖRME ENGELLİ FUTBOL MAÇI KAÇTA?

2024 Paralimpik Oyunlarında mücadele eden bir diğer takımımız olan Görme Engelliler B1 Futbol Erkek Milli Takımı da A Grubu'nda zorlu bir mücadele veriyor.

Takımımız Brezilya ve Çin’e karşı aldığı mağlubiyetlerin ardından bugün grup aşamasının son maçında ev sahibi Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye Fransa görme engelli futbol karşılaşması ise saat 21.30'da oynanacak.

TÜRKİYE 2024 PARALİMPİK OYUNLARINDA KAÇ MADALYA KAZANDI?

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında şu ana kadar 3 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.