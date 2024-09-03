Türkiye - Brezilya Goalball yarı finali 4 Eylül saat 20.45’te gerçekleşecek

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda mücadele eden Goalball Kadın Milli Takımımız, büyük bir başarıya daha imza atarak yarı finale yükseldi. Yarın (4 Eylül 2024) gerçekleşecek yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geleceğiz.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Goalball karşılaşmaları devam ediyor. Çeyrek finalde güçlü rakibi Güney Kore’yi 6-3 yenmeyi başaran millilerimiz, finale adını yazdırmak için Brezilya karşısına çıkacak.

TÜRKİYE BREZİLYA GOALBALL YARI FİNAL NE ZAMAN?

Yarı finaldeki rakibimiz, grubun güçlü takımlarından Brezilya olacak. İki takım, Paris 2024 grup aşamasında da karşı karşıya gelmiş ve maç 3-3’lük beraberlikle sonuçlanmıştı.

Yarı final karşılaşmasının ne kadar çekişmeli geçeceği merak edilirken heyecanla beklenen yarı final maçına gözler çevrilmiş durumda.

Yarı final maçı, Türkiye saati ile yarın akşam 20.45’te oynanacak ve milli takımımız, bir kez daha finale yükselmek için mücadele verecek.

ÇİN İSRAİL GOALBALL YARI FİNALİ NE ZAMAN?

Yarı finalin diğer karşılaşması ise TSİ 16.15’te Çin ile İsrail arasında oynanacak. Çin ve İsrail, turnuvada gösterdikleri performansla finale çıkmak için büyük bir çekişmeye sahne olacak.

TÜRKİYE BREZİLYA GOALBALL YARI FİNALİ HANGİ KANALDA?

TRT Spor kanalında yayınlanacak olan heyecan dolu goalball yarı final karşılaşması merakla bekleniyor.

2024 Paralimpik oyunlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Goalball Kadın Milli Takımımız, yarı finalde de aynı kararlılıkla sahada olacak.

Finalin kapısını aralamak için Brezilya karşısında tüm gücünü ortaya koyacak olan millilerimiz, ülkemize bir gurur daha yaşatmaya hazırlanıyor.

Paris 2024'te hedef, bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Türkiye'ye büyük bir zaferle dönmek.