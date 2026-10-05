Göksel Arsoy kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Göksel Arsoy'un hayat hikayesi

“Altın Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan Yeşilçam yılıdızı Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından usta sanatçının hayatı ve sağlığıyla ilgili bilgiler gündeme geldi. Peki, Göksel Arsoy kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? İşte Göksel Arsoy'un hayat hikayesi...

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakaplı usta oyuncusunun vefat haberini kızı Aşkım Arsoy verdi. Arsoy vefat haberini "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz" sözleriyle duyurdu.

90 yaşında olmasına rağmen gözleri dışında ciddi bir sağlık problemi olmayan Arsoy'un son zamanlarda halsizlik belirtileri gösterdiği öğrenildi. 1950’li yıllardan itibaren Türk sinemasında çok sayıda yapımda rol alan Göksel Arsoy, yıllar içinde "Altın Çocuk" olarak anılmaya başladı. Uzun yıllar Türk sinemasının en sevilen isimlerinden biri olan usta oyuncu, 1999 Antalya Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görülmüştü.

Göksel Arsoy kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Göksel Arsoyun hayat hikayesi

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy'un annesi, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası pilot Remzi Arsoy'dur. Amcası ise Klasik Türk müziğinin önemli bestekârı, söz yazarı ve yorumcusu olan Yesari Asım Arsoy'dur.

Arsoy, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesinde okurken, yakınlardaki Yeşilköy Havalimanı'nda çalışmaya başladı. Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de Kelepçe ve 1959'da Samanyolu gibi filmlerde rol al adlı. Samanyolu adlı filmiyle Ün yaptı (1959). Bu filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynadı.

Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Bu adı kendisine Halit Refiğ verdi. Özellikle 1960'lı yılların ilk yarısında birçok filmde rol almıştır. Bulunmaz Uşak ve Taş Bebek en çok bilinen filmlerindendir. 1999'da 36. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görülmüştür. Ayrıca kendi adına bir film şirketi kurarak prodüktörlük yaptı.

Arsoy, Sinema Oyuncuları Derneği (SODER), İstanbul Tenis Kulübü (İTK) ve 2002 ile 2008 yılları arasında Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu başkanlığını yürüttü] 2017 yılında Altın Çocuk adlı otobiyografisini yayımladı.

1961 yılında evlendiği Soley Arsoy ile olan evliliğinden Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu vardır. Oğlu Gökhan Arsoy da oyunculuk yapmaktadır. 2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

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