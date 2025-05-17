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Göktepe-3 kuyusu nerede, hangi ilimizde? 30 milyar dolar değerinde doğalgaz bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göktepe-3 kuyusu nerede, hangi ilimizde? 30 milyar dolar değerinde doğalgaz bulundu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz müjdesini açıkladı. Sondaj çalışmaları sonrası Göztepe-3 kuyusundan 30 milyar dolar değerinde 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Göktepe-3 kuyusu nerede ve bulunduğu il merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini duyurdu. Abdülhamid Han sondaj gemisinin 27 Mart’ta başladığı çalışmalar, 30 milyar dolar değerinde bir rezervle sonuçlandı.

GÖKTEPE 3 KUYUSU NEREDE?

Göktepe-3 kuyusu, Karadeniz açıklarında Türkiye’nin Romanya ve Bulgaristan ile Münhasır Ekonomik Bölge sınırına yakın bir bölgede yer alıyor.

Filyos Limanı’ndan yaklaşık 180 kilometre uzakta bulunan kuyu, Sakarya Gaz Sahası’nın kuzeydoğu uzantısında konumlanmış durumda.

Göktepe-3 kuyusu nerede, hangi ilimizde? 30 milyar dolar değerinde doğal gaz bulundu - 1. Resim

Abdülhamid Han sondaj gemisinin 3 bin 500 metre derinlikte gerçekleştirdiği çalışmalar, bu stratejik bölgede yeni bir doğalgaz rezervinin kapılarını araladı.

GÖKTEPE 3 KUYUSU HANGİ İLİMİZDE?

Göktepe-3 kuyusu, Zonguldak'a bağlı Karadeniz açıklarında bulunuyor. Zonguldak’ın Filyos Limanı’na 180 kilometre mesafede yer alan kuyu, idari olarak Zonguldak ili sınırları içinde kabul ediliyor.

Daha önce Tuna-1, Türkali-2 ve Amasra-1 gibi kuyuların da bulunduğu Sakarya Gaz Sahası’nda yer alan Göktepe-3, Türkiye’nin Karadeniz’deki enerji merkezi haline gelen Zonguldak açıklarında yer alıyor.

Göktepe-3 kuyusu nerede, hangi ilimizde? 30 milyar dolar değerinde doğal gaz bulundu - 2. Resim

GÖKTEPE-3 KUYUSUNDA NE KADAR DOĞALGAZ BULUNDU?

Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. Bu rezervin piyasa değeri yaklaşık 30 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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