Gold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birden

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş, kuru meyve ve cips üreticisi Gold Harvest; Master Nut Leblebi Ezmesi ve Master Nut Ballı Mısır Cipsiyle büyük bir başarıya imza attı.

Pandemi sürecinde büyüyen ve 2022 yılında Oyak’ın dikkatini çekerek yüzde 75 ile ortak olduğu ve 2023 yılında 140 milyon dolar ciro gerçekleştiren, TOBB’un Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasına beşinci sıradan giren Gold Harvest’ın Genel Müdürü H. Hüseyin Geçer; markalarımızın dünyanın önde gelen şef ve tadım uzmanları tarafından böylesine büyük bir onay alması; Türkiye ve pazarın geleceği açısından önemli bir kazanımdır” diye konuştu.

Belçika merkezli Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından dünyanın önde gelen şef ve sömeliyelerince gerçekleştirilen tat değerlendirmesinde (Superior Taste Award), Gold Harvest; Master Nut Leblebi Ezmesi’yle çok büyük bir beğeni ile 91.8 puanla 3 yıldız alarak ‘’Sıradışı ürünler’’ kategorisinde yerini aldı. Eşsiz ve Keşke dedirtmeyen Master Nut Ballı Mısır Cips ürünüyle de yıldızını alarak ‘’Göze Çarpan Ürünler’’ kategorisine girmesiyle büyük bir başarıya imza attı.

Gıda sektörünün en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Superior Taste Award’ı kazanan Gold Harvest lezzetleri, böylelikle uluslararası arenada da tescillenmiş oldu.

Le Guide Michelin ve Gault & Millau gibi sektörün en iyi kuruluşları tarafından öne çıkarılan isimlerle çalışan 200'den fazla profesyonel şef ve sömeliyenin yer aldığı jüriden böyle bir onay alınması Türkiye pazarının zenginliğini ve gelişimini tanıtmak adına önemli bir kazanç durumunda.

Ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını anlatan Gold Harvest Genel Müdürü H. Hüseyin Geçer; “Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adıyla yola çıktığımız 2018’den bu yana yenilikçi uygulama ve araştırmalarımızla 65.000 metrekare üzerine kurulu tesisimizde, yıllık 98.000 ton kuruyemiş, kuru meyve ve cips üretimi ve paketleme kapasitemizle pazara yön vermeye ve Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.