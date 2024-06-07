Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birden

Gold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birden

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gold Harvest&#039;in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birden

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş, kuru meyve ve cips üreticisi Gold Harvest; Master Nut Leblebi Ezmesi ve Master Nut Ballı Mısır Cipsiyle büyük bir başarıya imza attı.

Pandemi sürecinde büyüyen ve 2022 yılında Oyak’ın dikkatini çekerek yüzde 75 ile ortak olduğu ve 2023 yılında 140 milyon dolar ciro gerçekleştiren, TOBB’un Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 şirketi arasına beşinci sıradan giren Gold Harvest’ın Genel Müdürü H. Hüseyin Geçer; markalarımızın dünyanın önde gelen şef ve tadım uzmanları tarafından böylesine büyük bir onay alması; Türkiye ve pazarın geleceği açısından önemli bir kazanımdır” diye konuştu.

Belçika merkezli Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından dünyanın önde gelen şef ve sömeliyelerince gerçekleştirilen tat değerlendirmesinde (Superior Taste Award), Gold Harvest; Master Nut Leblebi Ezmesi’yle çok büyük bir beğeni ile 91.8 puanla 3 yıldız alarak ‘’Sıradışı ürünler’’ kategorisinde yerini aldı. Eşsiz ve Keşke dedirtmeyen Master Nut Ballı Mısır Cips ürünüyle de yıldızını alarak ‘’Göze Çarpan Ürünler’’ kategorisine girmesiyle büyük bir başarıya imza attı.

Gold Harvest'in gözü uluslararası arenada! İki büyük ödül birden - 1. Resim

Gıda sektörünün en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen Superior Taste Award’ı kazanan Gold Harvest lezzetleri, böylelikle uluslararası arenada da tescillenmiş oldu.

Le Guide Michelin ve Gault & Millau gibi sektörün en iyi kuruluşları tarafından öne çıkarılan isimlerle çalışan 200'den fazla profesyonel şef ve sömeliyenin yer aldığı jüriden böyle bir onay alınması Türkiye pazarının zenginliğini ve gelişimini tanıtmak adına önemli bir kazanç durumunda.

Ürün geliştirmeye yönelik çalışmalar ve yatırımlar yaptıklarını anlatan Gold Harvest Genel Müdürü H. Hüseyin Geçer; “Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” adıyla yola çıktığımız 2018’den bu yana yenilikçi uygulama ve araştırmalarımızla 65.000 metrekare üzerine kurulu tesisimizde, yıllık 98.000 ton kuruyemiş, kuru meyve ve cips üretimi ve paketleme kapasitemizle pazara yön vermeye ve Türkiye’ye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kütahya'da okul inşaatında göçük: 5 yaralıYarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacak - HaberlerYKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacakGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacak - HaberlerGelinim Mutfakta'da 2 hafta sürecek olan final serisinde eleme olmayacakMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecek - HaberlerMEB Yönetmeliğine göre en fazla 3 dersten başarısız olan öğrenciler sorumlu olarak sınıfı geçecekGram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya geriledi - HaberlerGram altın 57 liralık düşüşle 2.421 liraya gerilediYarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT var - HaberlerYarın (8 Haziran) YKS sınavının ilk oturumu olan TYT varSpotify uygulamasında kullanıcılar erişim problemi yaşadı (7 Haziran) - HaberlerSpotify uygulamasında kullanıcılar erişim problemi yaşadı (7 Haziran)
Sonraki Haber Yükleniyor...