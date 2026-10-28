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Gözler sonuç tarihinde! 2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Gözler sonuç tarihinde! 2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiGözler sonuç tarihinde! 2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuru süreci geride kaldı. 2026–2027 eğitim yılı ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) eğitim yardımı başvuruları 06 – 20 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. Süreci tamamlayan öğrenciler ve velilerinde gündeminde sonuç takvimi var. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" başvuruları www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alındı. Eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 4.000,00 TL‘ olarak belirlendi. Başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak.

Gözler sonuç tarihinde! 2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiGözler sonuç tarihinde! 2026 VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılan ortaöğrenim burs başvurularının sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl kaynak alındığında 1-15 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçlarının 31 Ekim 2025'te açıklanması bekleniyor.

Önceki yılın takvimi dikkate alındığında bu yıl da ekim ayının son günleri veya kasım ayının başlarında sonuçların duyurulabileceği değerlendiriliyor.

VGM BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Burs değerlendirmeleri tamamlandığında öğrenciler, www.vgm.gov.tr adresinde açılacak sorgulama ekranından başvuru durumlarını kontrol edebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, sonuçların kendi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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