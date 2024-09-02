GS Store Osimhen maskesi satışı için çalışmalara başladığını duyurdu

GS Store Osimhen maskesi için hazırlıklara başladığını açıkladı. Galatasaray Mağazacılık A.Ş Yöneticisi Hakan Sarıöz, Victor Osimhen maskesinin GS Store'da satışa çıkacağını müjdeledi.

Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı

Victor Osimhen Napoli maaşı 11 milyon euro olarak açıklandı

Galatasaray, Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni gelişmenin ardından, kulübün lisanslı ürün mağazası GS Store Osimhen'e özel bir maske tasarlayarak satışa sunmaya hazırlanıyor.

GS STORE OSIMHEN MASKESİ SATIŞA ÇIKACAK MI?

Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Yöneticisi Hakan Sarıöz, Osimhen'in transferinin hemen ardından GS Store’da oyuncuya özel olarak tasarlanmış bir maskenin satışa sunulacağını açıkladı.

Osimhen maskesi oyuncunun Napoli’de oynadığı dönemde yaşadığı kaza sonrasında taktığı maskeden esinlenerek tasarlanacak.

Osimhen maskesi Galatasaray ürünleri arasında da farklı bir yer tutacak. Kulübün mağazalarında ve çevrim içi platformlarında satışa sunulacak olan maske, şimdiden büyük bir merak konusu oldu.

GS Store, bu özel ürünle taraftarlara Osimhen'in Galatasaray’a katılımını kutlamaları için bir fırsat sunmayı hedefliyor.

OSIMHEN NİYE MASKE TAKIYOR?

Victor Osimhen 2021 yılında Napoli formasıyla oynadığı bir Serie A maçında yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu maske takmaya başladı.

Inter ile yapılan bu zorlu mücadelede, rakip savunma oyuncusu Milan Skriniar ile şiddetli bir hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan Osimhen, ciddi bir yüz yaralanması yaşadı.

Çarpışmanın etkisiyle yüz kemiklerinde çoklu kırıklar oluşan Nijeryalı futbolcu, acil olarak ameliyata alındı.

Ameliyat sırasında doktorlar, Osimhen'in yüzüne altı plaka ve 18 vida yerleştirerek kemik yapılarını onarmak zorunda kaldılar.

Zorlu operasyonun ardından, sahalara dönmesi birkaç ay süren Osimhen, tekrar benzer bir sakatlık yaşama riskini en aza indirmek amacıyla özel olarak tasarlanmış bir koruyucu maske ile oynamaya başladı.

OSIMHEN MASKESİNDE NELER YAZIYOR?

Osimhen maskesi üzerinde yer alan Napoli takımının logosu bir çıkartma şeklinde yer alıyor.

Öte yandan Victor Osimhen'in adı, soyadı ve forma numarasından oluşan VO9 çıkartması da maske üzerinde dikkat çekiyor.