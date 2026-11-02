KYK burs ve kredi sonuçları 2026, üniversite öğrencilerinin kasım ayının başlamasıyla birlikte takip ettiği konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için alınan burs ve öğrenim kredisi başvurularının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi ve e Devlet sorgulama ekranını araştırıyor.

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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 12 Ekim'de başlayıp 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. Geçtiğimiz yıl sonuçların kasım ayının ilk haftasında açıklanması nedeniyle 2026 burs ve kredi sonuçlarına ilişkin beklentiler de arttı.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin öğrenim bilgileri ile ekonomik ve sosyal durumları değerlendirmeye alındı. İncelemelerin tamamlanmasıyla burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, başvurularının durumunu e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemine ait burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım 2025 Salı günü ilan edilmişti. Bu nedenle yeni dönemde de benzer bir takvim izlenebileceği değerlendiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının duyurusunun ardından burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütname onay süreci başlayacak. İlk ödemelere ilişkin takvim ise sonuçların ilan edilmesinin ardından netleşecek.

GSB KYK burs ve kredi sonuçları 2026! KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, açıklandığında e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. Öğrencilerin Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetine giriş yapmaları gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve e Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra başvuru sonucuna ulaşılabilecek.

Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin taahhütname onaylarını belirtilen süre içinde tamamlamaları gerekecek. Bu işlem de e Devlet'teki Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri hizmeti üzerinden yapılabilecek.

GSB BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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