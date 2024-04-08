GSS borcu ödeme ekranı 2024! Prim borcu olan GSS'liler için ATM ödemesi

Genel sağlık sigortası, borcu ATM’den nasıl ödenir, sorusunun cevabı araştırılıyor. GSS borcunun nasıl ödeneceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte GSS borcu ödeme ekranı ve prim borcu olan GSS'liler için ATM ödemesi detayları...

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanların Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar yararlanabileceğini duyurmuştu. GSS prim borcunun ödenmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. İşte GSS prim borcunun ATM'den ödenmesi için gerekli detaylar. Genel sağlık sigortası borcu nasıl ödenir?

GSS PRİM BORCUNUN ATM'DEN ÖDENMESİ

GSS prim borcu ödemesi ATM'ler aracılığıyla yapılabilir. GSS prim borcunun ATM'den ödenmesi için gerekli adımlar şöyle:

E-devletten GSS prim borcunun olup olmadığı tespit edilir. ATM menüsnde 'SGK Ödemeleri' veya 'Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri' seçeneği seçilir. GSS Prim Ödemeleri'ne tıklanır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Ödemelerin yapılabileceği bankalar arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, PTT, Garanti Bankası, Deniz Bank, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Burgan Bank ve TEB gibi kuruluşlar vardır.

2024 SİGORTA ÖDEMESİ NE KADAR?

Bu kapsamdaki genel sağlık sigortalılarının 2024 yılı Ocak ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 600,08 TL'dir.

GSS PRİM BORCU EN AZ KAÇ AY ÖDENMEZSE SAĞLIKTAN YARARLANAMAZ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 60 günden fazla GSS prim borcu ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, şartı bulunmaktadır.

GSS BORCU AFFI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR 2024?

Vergi affı kanunu kapsamında GSS prim borcu ödeme ve yapılandırma işlemlerini yapmak isteyenler SGK'nın ilgili birimlerinden başvuru yapabileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla da başvuru gerçekleştirilebiliyor.