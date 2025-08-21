Gülden Kanatlı Derbil kaç yaşında, evli mi, ne iş yapar? Rekortmenler listesinde dikkat çeken isim...

2024 yılında açıklanan vergi rekortmenleri listesinde 96. sırada yer alan Gülden Kanatlı Derbil'in hayatı merak konusu oldu. Vergi rekortmenleri listesinde adı geçen tek kadın olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki Gülden Kanatlı Derbil kimdir, serveti ne kadar, kaç yaşında, evli mi? İşte Derbil ile ilgili o soruların cevapları...

GÜLDEN KANATLI DERBİL KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Gülden Kanatlı Derbil, Eskişehir'de dünyaya geldi. Doğum tarihi net olarak bilinmiyor. Eskişehir Anadolu Lisesi ve Anadolu Üniversitesi mezunudur. Babası ETİ’nin kurucusu Firuz Kanatlı, annesi ise Gülay Kanatlı'dır. Aydan Kanatlı ve Ahmet Firuzhan Kanatlı adında iki kardeşi var.

GÜLDEN KANATLI'NIN MESLEĞİ

Gülden Kanatlı Derbil, Türkiye'nin önde gelen gıda markalarında ETİ'nin ikinci kuşak temsilcilerindendir. Meslek hayatına 20’li yaşlarının ortasında başladı. İlk olarak pazarlama şirketinde ürün yöneticisi olarak görev aldı. ETİ’nin yönetim kurulu üyeliğine kadar yükseldi. Bugün grubun ETİ Gıda, Tam Gıda, Eti Makine ve Eti Pazarlama şirketlerinin yönetiminde aktif bir rolü var.

GÜLDEN KANATLI DERBİL EVLİ Mİ?

Gülden Kanatlı Derbil evlidir. Eşi ile ilgili internet aramalarında pek bir detay yer almıyor. Pelin Sandallı adında bir kız çocuğu vardır.

GÜLDEN KANATLI DERBİL'in serveti ne kadar?

2015 yılında servetinin yaklaşık 375 milyon dolar olduğu hesaplandı. 2025 itibarıyla güncel serveti hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.