Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gülden Kanatlı Derbil kaç yaşında, evli mi, ne iş yapar? Rekortmenler listesinde dikkat çeken isim...

Gülden Kanatlı Derbil kaç yaşında, evli mi, ne iş yapar? Rekortmenler listesinde dikkat çeken isim...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gülden Kanatlı Derbil kaç yaşında, evli mi, ne iş yapar? Rekortmenler listesinde dikkat çeken isim...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 vergi rekortmenleri listesinde tek kadın olan Gülden Kanatlı Derbil'in mesleği araştırılıyor. Peki internette en çok aranan isimler listesine de giren Gülden Kanatlı Derbil ne iş yapar, kaç yaşında? Derbil'in serveti kadar özel hayatı da merak konusu oldu, evli olup olmadığı bile araştırıldı. İşte Gülden Kanatlı Derbil'in biyografisi...

2024 yılında açıklanan vergi rekortmenleri listesinde 96. sırada yer alan Gülden Kanatlı Derbil'in hayatı merak konusu oldu. Vergi rekortmenleri listesinde adı geçen tek kadın olarak dikkatleri üzerine çekti. Peki Gülden Kanatlı Derbil kimdir, serveti ne kadar, kaç yaşında, evli mi? İşte Derbil ile ilgili o soruların cevapları... 

GÜLDEN KANATLI DERBİL KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Gülden Kanatlı Derbil, Eskişehir'de dünyaya geldi. Doğum tarihi net olarak bilinmiyor. Eskişehir Anadolu Lisesi ve Anadolu Üniversitesi mezunudur.  Babası ETİ’nin kurucusu  Firuz Kanatlı, annesi ise Gülay Kanatlı'dır.  Aydan Kanatlı ve Ahmet Firuzhan Kanatlı adında iki kardeşi var.   

GÜLDEN KANATLI'NIN MESLEĞİ

Gülden Kanatlı Derbil, Türkiye'nin önde gelen gıda markalarında ETİ'nin ikinci kuşak temsilcilerindendir. Meslek hayatına 20’li yaşlarının ortasında başladı. İlk olarak pazarlama şirketinde ürün yöneticisi olarak görev aldı. ETİ’nin yönetim kurulu üyeliğine kadar yükseldi. Bugün grubun ETİ Gıda, Tam Gıda, Eti Makine ve Eti Pazarlama şirketlerinin yönetiminde aktif bir rolü var.   

GÜLDEN KANATLI DERBİL EVLİ Mİ?

Gülden Kanatlı Derbil evlidir. Eşi ile ilgili internet aramalarında pek bir detay yer almıyor. Pelin Sandallı adında bir kız çocuğu vardır.

GÜLDEN KANATLI DERBİL'in serveti ne kadar?

 2015 yılında servetinin yaklaşık 375 milyon dolar olduğu hesaplandı. 2025 itibarıyla güncel serveti hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. 

  

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meclis'ten ilginç kareler! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur? - HaberlerBeşiktaş Lausanne'yi elerse, elenirse ne olur?Sokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladı - HaberlerSokak köpekleri toplatılacak mı? İstanbul Valiliği açıkladıSamsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak! - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak!Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde... - HaberlerBenfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman? Fener tur peşinde...Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı! - HaberlerUfuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025 - HaberlerTüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025
Sonraki Haber Yükleniyor...