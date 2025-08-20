Selçuk Bayraktar'ın serveti ne kadar? Vergi rekortmeni oldu

Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde belli oldu. İlk sırayı iki sırayı alan Selçuk Bayraktar'ın mirası da merak konusu oldu. Peki Selçuk Bayraktar ne iş yapıyor, ne kadar zengin, mirası ne kadar? İşte merak edilen soruların cevapları ve Türkiye'nin en zenginler listesinde yer alan o isimler...

Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödeyerek ilk iki sırada yer aldı. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar toplamda 5 milyar 296 milyon lira gelir vergisi ödedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. Baykar yöneticileri böylece son 4 yıl listenin zirvesinde yer almayı başardı. Önceki sene listenin 3. sırasında yer alan Rahmi Koç ise bu sene 4. sıraya geriledi.

Listenin 5, 6, 7, 8 ve 9'uncu sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, 10'uncu sırada 372 milyon 720 bin 505,24 lira vergi tahakkuk eden Erman Ilıcak yer aldı.

11'inci sıradaki isim açıklanmadı. 12'inci sırada ise 356 milyon 169 bin 109,88 lira vergi tahakkuk eden Mehmet Ömer Koç yer aldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN SERVETİ NE KADAR?

Selçuk Bayraktar, Baykar Teknoloji’deki yüzde 52.5’lik hissesi ile 1.8 milyar dolarlık servete sahiptir.

SELÇUK BAYRAKTAR KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

Selçuk Bayraktar, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzon, Sürmene Çamburnu köyündendir.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMİNLE EVLİ?

Selçuk Bayraktar 2016 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evlendi.

SELÇUK BAYRAKTAR NE İŞ YAPAR?

Selçuk Bayraktar mühendistir. Türkiye'nin ilk milli SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2 ve ilk milli insansız savaş uçağı prototipi Bayraktar Kızılelma'nın mimarıdır. Bayraktar geçtiğimiz yıllarda pilotluk eğitimini tamamlayarak pilotluk lisansı da almıştır. Baykar Makina'nın Teknoloji Lideri ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.