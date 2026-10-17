Show TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show, 14. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon afişinin yayınlanmasının ardından oyuncu kadrosundaki değişiklikler dikkat çekti. Bazı isimlerin kadroda yer almaması ve yeni oyuncuların programa dahil olması, izleyicilerin merakını artırdı. Peki, Güldür Güldür yeni sezonda hangi oyuncular var, kimler ayrıldı? İşte 2026 Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu...

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Güldür Güldür Show'un 14. sezonu öncesinde oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler gündeme geldi. Uzun yıllardır skeçlerde rol alan oyuncuların yanı sıra kadroya yeni katılan isimler de merak konusu oldu. 17 Ekim Cumartesi günü yeni bölümleriyle ekranlara dönecek programın güncel oyuncu listesi ve kadrodan ayrıldığı konuşulan isimler araştırılıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR YENİ OYUNCULAR KİM?

Güldür Güldür Show'un 14. sezon kadrosuna Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran dahil oldu. Show TV tarafından 16 Ekim 2026 Cuma günü paylaşılan yeni sezon afişinde iki oyuncunun da yer aldığı görüldü. 2013 yılından bu yana ekranlarda yer alan Güldür Güldür Show, yeni sezonda da gündelik hayattan kesitleri mizahi bir anlatımla izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.

Güldür Güldür Show'un 14. sezonunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

Güldür Güldür yeni oyuncular kim, kimler ayrıldı? Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu

GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN KİMLER AYRILDI?

Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişinin paylaşılmasının ardından Onur Atilla ve Burak Topaloğlu'nun isimlerinin güncel oyuncu listesinde bulunmadığı görüldü. Programın önceki sezonlarında uzun süre görev alan iki oyuncu, 14. sezon için açıklanan kadroda yer almadı.

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