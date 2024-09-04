Günlük dizi Bizi Birleştiren Hayat 9 Eylül Pazartesi günü Kanal D’de başlayacak

Kanal D'nin yeni günlük dizisi Bizi Birleştiren Hayat 9 Eylül Pazartesi günü ekran karşısına çıkacak. Fragmanı yayınlanan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ise büyük bir merak konusu.

Kanal D izleyicilerine sürpriz bir yapımla merhaba demeye hazırlanıyor.

"Bizi Birleştiren Hayat" adlı günlük dizi 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11.00’de ekranlarda olacak.

Dizinin yayınlanacağı ilk bölüm, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT KONUSU NEDİR?

“Bizi Birleştiren Hayat” izleyicileri duygusal ve sürükleyici bir hikayeye davet ediyor. İki kız kardeşin, anneanneleriyle olan sır dolu ilişkisi etrafında şekillenen bu hikaye, izleyenleri derin bir aile dramına çekiyor.

Dizinin tanıtım fragmanlarında, hastanede çalışan Hemşire Yasemin ile Doktor Burak’ın karşılaşması ve bu karşılaşmanın yeni bir aşkın başlangıcı olması, hikayenin kalbine aşkı da yerleştiriyor.

Kaderin bir araya getirdiği bu karakterler, aynı zamanda izleyicilere umut dolu mesajlar veriyor. Dizinin karakterleri arasındaki gizemli bağlar, sırlar ve bu sırların açığa çıkması izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’da, özel olarak hazırlanan bir platoda gerçekleşiyor. Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar’ın kaleme aldığı bu yapım, güçlü prodüksiyon ekibi ve titizlikle seçilen mekanlarıyla dikkat çekiyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Ayhan Özdemir otururken, yapımcılığını ise Royal Pictures üstleniyor.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosu ise birbirinden yetenekli ve deneyimli isimlerden oluşuyor. Başrollerde, usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yanı sıra, genç yetenekler Kayra Zabcı ve Emir Gülsever bulunuyor.

Ayrıca Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli gibi isimler de kadroda yer alıyor.

BİZİ BİRLEŞTİREN HAYAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Bizi Birleştiren Hayat” 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Dizi, hafta içi her gün saat 11.00’de yayınlanacak. İlk bölümden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi hedefleyen dizi, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Ekran başındakiler, bu yeni günlük dizi Bizi Birleştiren Hayat'ın hikayesine tanıklık etmek için şimdiden sabırsızlanıyor.