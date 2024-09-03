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Bir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir Gece Masalı dizisi İstanbul&#039;da Asaf Bey konağında çekiliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın nerede çekildiği en sık merak edilen konulardan biri oldu. Dizinin ilk bölümleri büyük beğeni toplarken, ilerleyen bölümlerde de neler olacağı şimdiden heyecanla bekleniyor.

ATV’nin yeni dizisi “Bir Gece Masalı” hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yaz sezonunda yeni bir yapım ekrana getirmeyen kanal, bu sezon büyük umutlarla dizi severlerin karşısına çıktı.

Eda Tezcan’ın kaleme aldığı “Bir Gece Masalı” dikkat çekici oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kitledi.

Bir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor - 1. Resim

BİR GECE MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Gece Masalı bölüm başları için Denizli'de yer alan Pamukkale’nin eşsiz doğasında çekimlerine başladı.

Hikaye ilerledikçe çekimler İstanbul’da bulunan Asaf Bey Konağı’na taşındı ve çekimler burada devam etti.

Bir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor - 2. Resim

BİR GECE MASALI KONUSU NEDİR?

“Bir Gece Masalı” dizisinin konusu, Denizli'de başlayıp İstanbul'a kadar uzanan bir aşk hikayesini temel alıyor.

Dizi, Organize Şube Komiseri Mahir Yılmaz (Burak Deniz) ve Yörük kızı Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgı Coşkun) arasında filizlenen imkansız bir aşkı konu alıyor.

Bir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor - 3. Resim

Şehit çocuğu olan Mahir, hem polislik mesleğindeki zorluklarla hem de kalbinin derinliklerinde yatan duygularla mücadele ederken, Canfeza ise geleneksel Yörük yaşamından koparak büyük bir serüvenin içine sürükleniyor.

İkilinin yolları Pamukkale’de kesişirken, bu tanışma İstanbul’da farklı bir boyuta taşınıyor ve olaylar Asaf Bey Konağı’nda devam ediyor.

Bir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor - 4. Resim

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİMLER?

“Bir Gece Masalı”nın güçlü oyuncu kadrosu, diziyi izlenmeye değer kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Başrolde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yer alıyor.

Bir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor - 5. Resim

Burak Deniz, Mahir Yılmaz karakteriyle izleyici karşısına çıkarken, Su Burcu Yazgı Coşkun Yörük kızı Canfeza’yı canlandırıyor. Dizinin diğer önemli karakterlerinden Raşit Kara’yı Mesut Akusta, Kürşat Kilimci’yi ise Gürkan Uygun canlandırıyor. 

Bir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor - 6. Resim

Süreyya Yılmaz (Özlem Türkad): Mahir’in annesi.
Selim Allame (Eren Vurdem): Canfeza’nın nişanlısı.
Sevde Yılmaz (İrem Altuğ): Mahir’in kuzeni Sıla’nın halası.
Sıla Haroğlu (Ecem Çalhan): Mahir’in kuzeni Kemal’in nişanlısı.

Dizinin kadrosunda ayrıca Rüçhan Çalışkur, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Nazan Diper gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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