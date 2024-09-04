MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
3 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu kıyasıya bir mücadele sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununda kazanan takım ise Kaan'ın kaptanlık yaptığı Mavi Takım oldu.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Yeni haftanın kaptanlarının belirlendiği ve takımların oluşturulduğu programda, yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşandı.
Haftanın ilk takım oyunu olan dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu.
Yarışmacılardan kazandibi tatlısı yapmaları istenen oyunda, düelloların sonucunda kazanan takım dokunulmazlığı elde etti.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım ve kırmızı takım, kazandibi tatlısı yapmak için mutfak başına geçti.
Takımların yarıştığı bu oyunda, yarışmacılar hünerlerini sergileyerek en iyi tatlıyı yapmaya çalıştılar.
İlk etapta, düellolar sonucunda mavi takım üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı kazandı.
Kırmızı takım ise kaybettiği için bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.
Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Beyza oldu.
MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi Beyza oldu.
Beyza ise potaya gitmesi için Nigar'ı seçti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi