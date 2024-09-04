Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu kıyasıya bir mücadele sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununda kazanan takım ise Kaan'ın kaptanlık yaptığı Mavi Takım oldu.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Yeni haftanın kaptanlarının belirlendiği ve takımların oluşturulduğu programda, yarışmacılar arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

Haftanın ilk takım oyunu olan dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Yarışmacılardan kazandibi tatlısı yapmaları istenen oyunda, düelloların sonucunda kazanan takım dokunulmazlığı elde etti. 

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu - 1. Resim

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım ve kırmızı takım, kazandibi tatlısı yapmak için mutfak başına geçti.

Takımların yarıştığı bu oyunda, yarışmacılar hünerlerini sergileyerek en iyi tatlıyı yapmaya çalıştılar.

İlk etapta, düellolar sonucunda mavi takım üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu - 2. Resim

Kırmızı takım ise kaybettiği için bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı.

Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Beyza oldu. 

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu - 3. Resim

MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımın bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi Beyza oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu - 4. Resim

Beyza ise potaya gitmesi için Nigar'ı seçti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Donald Trump’tan bomba etkisinde Jeffrey Epstein açıklaması! Müşteri listesini yayınlayacağım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul planlı elektrik kesintisi 4 Eylül’de 15 ilçe için duyuruldu - Haberlerİstanbul planlı elektrik kesintisi 4 Eylül’de 15 ilçe için duyurulduPara atletizm ikincisi Aysel Önder T20 zihinsel engelli kategorisinde yarıştı - HaberlerPara atletizm ikincisi Aysel Önder T20 zihinsel engelli kategorisinde yarıştıTürkiye - Brezilya Goalball yarı finali 4 Eylül saat 20.45’te gerçekleşecek - HaberlerTürkiye - Brezilya Goalball yarı finali 4 Eylül saat 20.45’te gerçekleşecekBir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyor - HaberlerBir Gece Masalı dizisi İstanbul'da Asaf Bey konağında çekiliyorRessam Mehmet Güleryüz kanserden dolayı hayatını kaybetti - HaberlerRessam Mehmet Güleryüz kanserden dolayı hayatını kaybettiEvlilik Kredisi şartları arasında toplam gelirin 2,3 asgari ücreti aşmaması bulunuyor - HaberlerEvlilik Kredisi şartları arasında toplam gelirin 2,3 asgari ücreti aşmaması bulunuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...