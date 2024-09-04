MasterChef dokunulmazlık oyununun kazanını Mavi Takım oldu

Düzenleyen: Betül Tokkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Eylül 2024 00:01 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 00:22 - Güncelleme:

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3 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlık oyunu sonucu kıyasıya bir mücadele sonucunda belli oldu. Dokunulmazlık oyununda kazanan takım ise Kaan'ın kaptanlık yaptığı Mavi Takım oldu.