MasterChef'te olay 'kayırma' iddiası! Elenen isim belli oldu

Her bölümü sosyal medyada gündem olan MasterChef yarışması bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu. Yarışmacılardan Zübeyde ile Nigar eleme potasında olmayı hak etmediklerini söyledi. Bunun üzerine 'kayrılma' iddiası ortaya atıldı.

MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla sürerken yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde, eleme potasında olan yarışmacılar, yarışmada kalmak için mücadele etti. Şefler yarışmacılara ilk etapta bayramiç beyazı vererek farklı bir lezzet yapmalarını istedi.

Oyun başlamadan yarışmacılardan Zübeyde ile Nigar eleme potasında olmayı hak etmediklerini söyledi. Bunun üzerine 'kayrılma' iddiası ortaya atıldı.

Nigar, "Moral olarak daha iyiyim, belki de daha önce potaya gitmiş olmamdan dolayı böyledir. İlk potadaki deneyimime göre tabii daha az heyecanım, biraz da çalıştık şimdi evde boş durmadık. Biraz daha rahat hissediyorum. Burada olmayı hak etmediğimi düşünüyorum çünkü bizi yazan arkadaşlar 2 kişi çalışıp tek tabak alıp geçmeyince birbirlerini yazmıyorlar bizlerden hem tabak alıp hem onların yan ürünlerini yapıp geçmemizi bekliyorlar. Ayrıca da bizi yazıyorlar. Ben kendi adıma söylüyorum Zübeyde ne düşünüyordur bilmiyorum. Biz hem tabak alıyoruz hem de yan ürünlere yardım ediyoruz, yan ürünlerimiz geçse de tabağımız geçmediği için yazılabiliyoruz. O yüzden ben asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Bence arkadaşlar arasında kişi kayırma oluyor" ifadelerini kullandı.

Onur, Nigar'ın söylediklerine cevap verdi. Onur, "Kesinlikle ben öyle bir şey yapmıyorum. İnsanların çalışmasına göre çıkartabildikleri tabaklara göre ben değerlendirmemi yapıyorum. Nigar ablanın o gün çıkarttığı tabak geçmemişti.

Ben de arkada Kerem'le konuştum. Kerem'e ürünü sorduğumda 'Kolay' cevabını aldım. Dolayısıyla Nigar ablanın ben bu ürünü çok rahat bir şekilde yapabileceğini düşünmüştüm. Yaptığı ekmekte şefim; un, su, tuz ve maya yani çok uğraş gerektirecek bir ürün değil bence. Dolayısıyla ben Nigar ablanın yazılması gerektiğini düşündüm. Doğru veya yanlış Nigar ablayı yazdım" dedi.

Nigar da, “Burada tercihlerine saygı duymak zorundayım. Bizi kendilerine denk görmüyorlar bile olabilir" diye konuştu. MasterChef Türkiye'ye bu hafta veda eden isim Çağlar oldu.