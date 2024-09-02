X- Factor yarışmasıyla tanınan Ferah Zeydan sahneden düştü!

X Factor Star Işığı yarışması ile tanınan Ferah Zeydan Hatay’da sahne aldı. Zeydan, şarkı söylediği esnada sahneden düşerek filelere takıldı. Ünlü isim, görünmez kazayı yara almadan atlattı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremler, Hatay'da büyük bir yıkıma neden olmuş ve birçok aileyi derinden etkilemişti.

Depremde anne ve babalarını kaybeden çocuklar için yardım amaçlı düzenlenen konserde şarkıcı Demet Akalın ve Ferah Zeydan sahne aldı. Şarkı söylerken seyircilere yanına doğru giden Zeydan, sahneden düştü.

SAHNEDEN DÜŞEN FERAH ZEYDAN AÇIKLAMA YAPTI

Filelere takılarak kazayı yara almadan atlatan Zeydan, düştüğü yerden kalkarak şarkı söylemeye devam etti. Şarkıcı Zeydan’ın durumunun iyi olduğu görüldü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen söyleyen Ferah Zeydan, “Yıkıcı olan depremin ardından o çocukların gözlerindeki o mutluluğu görmek ve gerçekten Hatay'ın eğlendiğini görmek, bir Hataylı olarak beni çok mutlu etti. Sahnede başıma komik bazı şeyler geldi ama herkes korktu. Sahneden düştüm ama çok şükür bir şey olmadı.

Umarım bu düşmeden sonra önlemler alınır. Herkesin bayağı aklı çıktı. Herkes soruyor nasıl oldu ama ben de anlamadım. İnsanlarla kaynaşmayı severim bu yüzden birlikte şarkı söylemek için gittim ve düştüm. Düşme videolarımı izlerken çok güldüm. Tatlı bir anı oldu” ifadelerini kullandı.