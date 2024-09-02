MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu

MasterChef 2 Eylül 2024 takım kaptanları belirlendi. Kırmızı takım ve mavi takımdaki yarışmacılar da bu akşam belli oldu.

2 Eylül 2024 Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi.

Çağlar'ın yarışmaya veda etmesinin ardından, yedeklerden ana kadroya dahil olan Yudum’un ilk defa sahneye çıktığı bu bölümde, yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı.

Kaptanlık oyunu için belirlenen "Köfte Ekmek" teması altında, yarışmacılar hünerlerini sergiledi ve en başarılı isimler podyuma çıkarak kaptanlık yarışına katıldı.

MASTERCHEF 2 EYLÜL TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Kaptanlık mücadelesi sonucunda, mavi takımın kaptanı olarak seçilen isim Kaan oldu. Kaan, köfte ekmek yapımındaki başarısıyla öne çıktı ve mavi takımın liderliğine getirildi.

Kırmızı takım kaptanı olarak ise Ezgi belirlendi. Ezgi’nin liderliğindeki kırmızı takım, kaptanlık oyununun ardından yeni haftada mücadele edecek.

Takım kaptanları ise takımlarında bulunacak isimleri dikkatle seçti. Seçilen isimler yarışma süreci boyunca Kırmızı ve Mavi takımlarda yarışacak.

MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Takımların oluşturulmasıyla birlikte, bu hafta MasterChef’te kırmızı ve mavi takımların hangi yarışmacılardan oluşacağı merakla bekleniyordu.

Takım kaptanları Kaan ve Ezgi ise takımlarına dahil etmek istedikleri isimleri belirledi.

Kırmızı Takım

Kaptan: Ezgi

Ayşe

Zeynep

Eda

Beril

Beyza

Yudum

Nigar

Zübeyde

Şirin

Mavi Takım

Kaptan: Kaan

Akın

Alper

Kerem

Hakan

Onur

Semih

Emre

Nevzat

Muratcan

Her iki kaptanın da önümüzdeki bölümde nasıl bir strateji izleyeceği ve takımlarını nasıl yönlendireceği, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye'deki kaptanlık oyununun ardından, yarışmanın gidişatı büyük bir heyecanla izlenmeye devam edecek.