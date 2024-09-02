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MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef 2 Eylül 2024 takım kaptanları belirlendi. Kırmızı takım ve mavi takımdaki yarışmacılar da bu akşam belli oldu.

2 Eylül 2024 Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir kaptanlık oyunu gerçekleştirildi.

Çağlar'ın yarışmaya veda etmesinin ardından, yedeklerden ana kadroya dahil olan Yudum’un ilk defa sahneye çıktığı bu bölümde, yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı.

Kaptanlık oyunu için belirlenen "Köfte Ekmek" teması altında, yarışmacılar hünerlerini sergiledi ve en başarılı isimler podyuma çıkarak kaptanlık yarışına katıldı.

MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu - 1. Resim

MASTERCHEF 2 EYLÜL TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Kaptanlık mücadelesi sonucunda, mavi takımın kaptanı olarak seçilen isim Kaan oldu. Kaan, köfte ekmek yapımındaki başarısıyla öne çıktı ve mavi takımın liderliğine getirildi. 

Kırmızı takım kaptanı olarak ise Ezgi belirlendi. Ezgi’nin liderliğindeki kırmızı takım, kaptanlık oyununun ardından yeni haftada mücadele edecek. 

Takım kaptanları ise takımlarında bulunacak isimleri dikkatle seçti. Seçilen isimler yarışma süreci boyunca Kırmızı ve Mavi takımlarda yarışacak.

MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu - 2. Resim

MASTERCHEF TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Takımların oluşturulmasıyla birlikte, bu hafta MasterChef’te kırmızı ve mavi takımların hangi yarışmacılardan oluşacağı merakla bekleniyordu.

Takım kaptanları Kaan ve Ezgi ise takımlarına dahil etmek istedikleri isimleri belirledi.

MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu - 3. Resim

Kırmızı Takım

Kaptan: Ezgi

Ayşe
Zeynep
Eda
Beril
Beyza
Yudum
Nigar
Zübeyde
Şirin

Mavi Takım

Kaptan: Kaan

Akın
Alper
Kerem 
Hakan
Onur
Semih
Emre
Nevzat
Muratcan

MasterChef 2 Eylül takım kaptanları Kaan ve Ezgi oldu - 4. Resim

Her iki kaptanın da önümüzdeki bölümde nasıl bir strateji izleyeceği ve takımlarını nasıl yönlendireceği, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye'deki kaptanlık oyununun ardından, yarışmanın gidişatı büyük bir heyecanla izlenmeye devam edecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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