MasterChef Türkiye'de yarışmacıların haftalık kazancı "Yok artık" dedirtti

Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan MasterChef yarışması bu kez farklı bir konu ile gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları ve yarışmanın fanları tarafından yarışmacıların aldığı ücret merak konusu oldu. Yarışmacıların aylık değil, haftalık ücret aldıkları iddia edildi.

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İdo Tatlıses oyuncu mu oluyor? "Paranın iki katını kazanmaya başladım!" diyerek açıkladı

MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla sürerken, kaptanlık oyunları ve eleme heyecanı da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmanın neredeyse her bölümü sosyal medyada çok konuşuluyor. Bu kez ise yarışmacının fanları tarafından yarışmacıların aldıkları ücret merak konusu oldu.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama olmasa da fan sayfaları ve programa dair kaynak gösterilen sosyal medya sayfalarında yarışma hakkında yorumlar yapılıyor.

MasterChefbilgi adlı sosyal medya hesabının iddiasına MasterChef'te yarışmacılar aylık değil, haftalık maaş alıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısının ‘Orada onlara maaş veriliyor mu?’ sorusunu paylaşan sayfa cevap olarak “Her yarışmacı aynı rakamı almasa da rakamlar 50 ila 100 bin arası değişiyor” ifadelerini kullandı.