Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Dini nikah kıymışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan dikkat çeken karar

Dini nikah kıymışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan dikkat çeken karar

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Dini nikah kıymışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan&#039;dan dikkat çeken karar

Magazin Haberleri

40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile düğün hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil’in dini nikah kıydığı ortaya çıkmıştı. Bir barışıp bir küsen çift ayrılma kararı aldı. Haberi Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 40 yaş küçük kız arkadaşı Gülseren Ceylan’ı ailesiyle tanıştırmıştı. Çiftten sonra dikkat çeken bir hamle gelmişti. İkilinin dini nikah kıydığı ortaya çıkmıştı.

Dini nikah kıymışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan dikkat çeken karar - 1. Resim

Özel hayatıyla adından söz ettiren ve daha önce 5 kez nikah masasına oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’a geçtiğimiz yıl evlilik teklifi etmişti. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. İkilinin daha sonra arası bozulmuş ve ayrılma kararı almışlardı.  Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift kısa süre sonra barıştı.

Dini nikah kıymışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan dikkat çeken karar - 2. Resim

Çift yeniden ayrıldı. Ayrılık haberini Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız. Anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık. Bu süreçte göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederim. Artık hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim.”

Düzenleyen:  - Magazin
Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı! Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler, Rahmi Koç'u geçti 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğün hazırlıkları başladı! İrem Helvacıoğlu evleniyor - MagazinDüğün hazırlıkları başladı! Ünlü oyuncu evleniyorAcun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile ne zaman evleniyor! Tarih ve mekan belli oldu - MagazinEvlenecekleri tarih ve mekan belli oldu! Dikkat çeken detayOyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer toprağa verildi! Cenaze töreninde tepki çeken selfie - MagazinCenaze töreninde tepki çeken selfie!Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı - MagazinTeşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isim!İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki tekrardan ayrıldılar! Çareyi hesabı kapatmakta buldu - MagazinTekrardan ayrıldılar! Çareyi hesabı kapatmakta bulduYeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...