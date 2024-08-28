Dini nikah kıymışlardı! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'dan dikkat çeken karar

40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile düğün hazırlığı yapan Mehmet Ali Erbil’in dini nikah kıydığı ortaya çıkmıştı. Bir barışıp bir küsen çift ayrılma kararı aldı. Haberi Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Mehmet Ali Erbil, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 40 yaş küçük kız arkadaşı Gülseren Ceylan’ı ailesiyle tanıştırmıştı. Çiftten sonra dikkat çeken bir hamle gelmişti. İkilinin dini nikah kıydığı ortaya çıkmıştı.

Özel hayatıyla adından söz ettiren ve daha önce 5 kez nikah masasına oturan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’a geçtiğimiz yıl evlilik teklifi etmişti. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. İkilinin daha sonra arası bozulmuş ve ayrılma kararı almışlardı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift kısa süre sonra barıştı.

Çift yeniden ayrıldı. Ayrılık haberini Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Her şeyi bugüne kadar göz önünde yaşadığımız için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Ayrılık sebebi ile ilgili saçma sapan uydurma haberleri yapmayıp umarım bu defa bize saygı duyarsınız. Anlaşamadığımız noktalar olduğundan dolayı birbirimize daha çok zarar vermeden yollarımızı ayırdık. Bu süreçte göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederim. Artık hayatıma kaldığım yerden kaossuz mutlu pozitif bir şekilde devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim.”