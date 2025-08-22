Hafta sonu hava nasıl olacak? Sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri, 22-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Türkiye’nin büyük bir bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor.

Hafta sonu boyunca yaşanacak bu sıcak hava dalgası, özellikle Ege, Trakya ve Güneydoğu Anadolu’da etkili olacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

22 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul’da sıcaklıklar 31-32°Culaşırken Trakya’da (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve Ege’de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli) 38-42°C’yi bulacak. Güneydoğu Anadolu’da ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin gibi şehirlerde termometreler 40-45°C’ye kadar çıkabilir.

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Ağustos ayının son günlerinde Türkiye genelinde yağış beklentisi oldukça düşük. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 22 Ağustos Cuma ve 23 Ağustos Cumartesi günleri ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ancak cumartesi günü Batı Karadeniz, Balıkesir ve Bursa çevresinde yerel ve hafif sağanaklar görülebilir.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (23-24 AĞUSTOS)

İstanbul’da 22 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 32°C ulaşacak. Cumartesi ve pazar günleri ise 28-29°C’ye gerileyecek. Nem oranları yüksek seyrederken hissedilen sıcaklık artacak.