Hakem heyeti ne zaman karar verecek, memur toplu sözleşme zammı belli oldu mu?

12 Ağustos’ta yapılan ilk toplantıda hükümet, 2026’nın ilk yarısı için %10, ikinci yarısı için %6; 2027’nin her iki döneminde ise %4 zam teklif etti. Teklif Memur-Sen tarafından “yetersiz” bulunarak reddedildi.

Sonraki görüşmelerde teklif iyileştirilse de sonuç değişmedi. 15 Ağustos’ta masaya gelen ikinci teklif kapsamında taban aylığa 1.000 TL artış önerildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bu paket müzakere edilebilir bir içerik sunmuyor” diyerek teklife kapıyı kapattı.

Son teklif 18 Ağustos’ta açıklandı. 2026’da ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7; 2027’de ise her iki dönem için %4 oranında artış öngörüldü. Taban aylık için öngörülen 1.000 TL’lik ek zam tekrarlandı, sendika bu öneriyi de kabul etmedi.

HAKEM HEYETİ NE ZAMAN KARAR VERECEK?

Memurların 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecinde hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamaması halinde devreye girecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun karar tarihi merak ediliyor.

Kurul yasal takvime göre en geç 31 Ağustos’a kadar kararını açıklamak zorunda. Gözler hakem heyetinin önümüzdeki günlerde vereceği nihai karara çevrildi.

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Toplu sözleşme görüşmelerinden şu ana kadar kesin bir zam oranı çıkmadı. Hükümetin teklif ettiği oranları sendikalar kabul etmediği için süreç tıkanma noktasına geldi. Nihai zam oranı önümüzdeki günlerde netleşecek.

MEMUR-SEN HAKEM KURULUNA BAŞVURMAKTAN VAZGEÇTİ!

Toplu sözleşme sürecinde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, daha önce Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuracağını duyurmuştu. Yapılan son açıklama ile başvurudan vazgeçildiği bildirildi.