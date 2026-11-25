Hakimlik ve savcılık mesleğini hedefleyen adaylar, Adalet Bakanlığının yayımlayacağı sınav duyurusunu bekliyor. Duyuruyla birlikte idari yargı sınavlarının başvuru takvimi, katılım koşulları ve kapsamı netleşecek. Peki, adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hakim yardımcılığı sınavları ne zaman yapılacak?

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Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte hakimlik-savcılık sınavlarına hazırlanan adayların tarih araştırması hız kazandı. Adalet Bakanlığı ve ÖSYM, başvuru ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıları resmi internet sitelerinde yayımlayacakları duyurularla adaylara bildirecek.

Adaylar sürecin belirlenmesi ardından başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Hakimlik savcılık sınavları ne zaman? İdari Yargı sınavları için gözer Adalet Bakanlığında!

2026 HAKİMLİK-SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılı hakimlik ve savcılık sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı henüz netleşmedi. Geçen yıl sınavlar 20 ve 21 Aralık 2025 tarihlerinde iki gün boyunca gerçekleştirilmişti. Geçen yılın takvimi, bu yıl da sınavların aralık ayında yapılabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak 2026 yılı için kesin sınav tarihleri resmi duyuruyla belli olacak. Adaylar, başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru koşullarını ve sınav oturumlarına ilişkin ayrıntıları da inceleyebilecek.

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