Hakkı Bulut'a ne oldu? Sahnede fenalaşan Hakkı Bulut'un son durumu

Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda rahatsızlanan Hakkı Bulut'un görüntüleri sevenlerini korkutmuştu.Geceyi hastanede geçiren Bulut'un rahatsızlanma nedeni belli oldu. Peki, Hakkı Bulut'a ne oldu?

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Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü’nde sahne aldığı mekanda şarkı söylediği esnada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle mekandan çıkarılan sanatçı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyon rahatsızlığı nedeniyle geceyi hastanede geçiren Bulut, son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakkı Buluta ne oldu? Sahnede fenalaşan Hakkı Bulutun son durumu

Taburcu olduğunu açıklamayan Bulut, "Muhterem sevenlerim, Saygıdeğer vatandaşlarım, Güzel ilgi mesajlarınız için sonsuz teşekkürler

Bugün sabah Şu saatte hastaneden Taburcu oldum. Bir saat sonra Ataköy'de Yürüyüş alanında 2 km yürüyüşüme spora devam edeceğim. Hepinize hayırlı cumartesiler Ve hayırlı haftalar diliyorum. Gayet iyiyim.

Kolon hastahanesi doktorlarımıza, sağlık personeline ve tüm çalışanlarına sonsuz saygılar,

Ayrıca konser alanında bana gösterilen ilgi Ve durumumdan endişe duyan, Hatta gözyaşı döken nahif insanlara minnettarım. Saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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