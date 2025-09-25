Hangisi valide sultan olmamıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun cevabı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanan 1178. bölüm büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki “Hangisi valide sultan olmamıştır?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, hangisi valide sultan olmamıştır? Şıklar arasında Kösem Sultan, Hürrem Sultan, Safiye Sultan ve Hatice Turhan Sultan yer alıyor.

HANGİSİ VALİDE SULTAN OLMAMIŞTIR?

Peki, hangisi valide sultan olmamıştır? Kösem Sultan mı, Hürrem Sultan mı, Safiye Sultan mı, Hatice Turhan Sultan mı? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Kösem Sultan

B. Hürrem Sultan

C. Safiye Sultan

D. Hatice Turhan Sultan

Sorunun doğru cevabı "B" şıkkı Hürrem Sultan'dır. Çünkü Hürrem Sultan, oğlu II. Selim tahta çıkmadan önce 15 Nisan 1558 tarihinde hayatını kaybetti.