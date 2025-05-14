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Hasan Ekici kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hasan Ekici kimdir, hangi partiden? Hayatı ve biyografisi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Hasan Ekici hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Konya Milletvekili Ekici, parti üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Konya milletvekili olan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. Hasan Ekici kimdir, siyasi kariyeri merak ediliyor. 

HASAN EKİCİ KİMDİR?

1974 yılında Konya Seydişehir'de doğan Hasan Ekici, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı. 

Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettiş yardımcısı, vergi müfettişi olarak çalıştı. 2007-2012 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünde ve 2010'da Mevlana Kalkınma Ajansı'nda iç denetçi olarak görev yaptı. 2012'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Hasan Ekici istifa

Siyasi kariyerine, 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin Konya teşkilatında başkan olarak görev aldı. 2023 genel seçimlerinde ise milletvekili adayı olduğu için görevinden istifa etti. Genel seçimlerde Gelecek Partisi kontenjanından CHP Konya ikinci sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve 28. dönem TBMM'ye Konya milletvekili olarak girdi. 

14 Mayıs 2025'te Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. 

Hasan Ekici kimdir

HASAN EKİCİ İSTİFA Mİ ETTİ, NEDEN?

Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Hasan Ekici istifa nedenini açıklamadı. 

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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