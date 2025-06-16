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Hattı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır hangi savaşta söylendi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hattı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır hangi savaşta söylendi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" sözü hangi savaşta söylendi merak edildi. Kurtuluş Savaşı mücadelesinde önemli yere sahip olan sözün anlamı ve söylenme nedeni sık sık gündeme geliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hafızalara kazınan  “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır” sözü ve taktiği yeniden gündeme geldi. Zaman zaman yeniden hatırlanan bu söz, hem bir savaş taktiği hem de stratejik anlamlar taşıyor. 

HATTI MÜDAFAA YOKTUR SATHI MÜDAFAA VARDIR HANGİ SAVAŞTA SÖYLENDİ?

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır" emri, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Sakara Meydan Muharebesi esnasında verildi. 23 Ağustos-13 Eylül 1921 arasını kapsayan tarihlerde Türk ordusuna verilen bu emir, bugün hala hatırlanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik mücadelelerinden olan Sakarya Meydan Muharebesi, Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı savunmadan taarruza geçtiği dönüm noktasıdır. Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır sözü ise taarruza geçme dönemini simgeler.  22 gün 22 gece süren bu çetin mücadele, Polatlı-Haymana hattında, Sakarya Irmağı’nın doğusunda yoğunlaşmış ve Türk ordusunun kararlı direnişiyle sonuçlanmıştır. 

Hattı Müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır hangi savaşta söylendi? - 1. Resim

NE ANLAMA GELİYOR?

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır” ifadesi, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren emirlerden biri oldu. Ordunun belirli bir savunma hattında sabitlenmesinin dışında, vatanın her karış toprağının bir bütün olarak savunulması gerektiği anlamın geliyor. Böylece Türk ordusunun hem savunma hem de hücum gücü artırıldı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer 26 Ağustos 1922'de başlayacak Büyük Taarruz'a zemin hazırladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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