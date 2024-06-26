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Hayatını kaybeden Koç Holding kuruluşunda yer alan Can Kıraç, İnan Kıraç'ın abisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hayatını kaybeden Koç Holding kuruluşunda yer alan Can Kıraç, İnan Kıraç&#039;ın abisi
Ankara, Koç Holding, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Koç Holding'in kuruluşunda yer alan isimlerden biri olan ve şirketin büyümesinde büyük rol oynayan Can Kıraç'ın hayatını kaybetmesinin ardından öldü mü, neden araması yapıldı. 1927 yılında dünyaya gelen isim kimin kardeşi, abisi kim araması yapılırken ölüm sebebi de araştırıldı.

Ankara'da doğan ve Koç Holidng'in kuruluşunda yer alan isimlerden biri olan Can Kıraç'ın vefat etmesinin ardından hasta mıydı, kaç yaşında araması yapıldı. Suna Koç ile evli olan İnan Kıraç'ın abisi olan isim hakkında bilgiler...

CAN KIRAÇ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Ünlü iş adamı Can Kıraç, 97 yaşında vefat etti. Ölüm nedeni açıklanmazken sebebinin yaşa bağlı olduğu tahmin edildi.

İNAN KIRAÇ'IN ABİSİ CAN KIRAÇ KİMDİR?

22 Mayıs 1927 tarihinde Etimesgut, Ankara'da doğan Türk iş insanı, yönetici ve mühendistir. Koç Holding'in idare ve yönetiminde yer almış, otomotiv grubunun başkanlığını yaptı.

Hayatını kaybeden Koç Holding kuruluşunda yer alan Can Kıraç, İnan Kıraç'ın abisi - 1. Resim

Türkiye'nin ilk ziraat mühendislerinden Ali Numan Kıraç ile Semiha Kıraç'ın çocuğu olan Kıraç'a "Can" adını Mustafa Kemal Atatürk verdi. Galatasaray Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde mezun oldu. Öğrenci olduğu dönemde Koruk adında derdi çıkarttı ve TMTF gazetesi İnkılap ve Gençlik'te yazdı.

Çalışma hayatına Vehbi Koç'un kurduğu Koç Ticaret'in otomobilcilik şubesinde başlayarak Bernar Nahum ile çalıştı. 1957 senesinde Egemak şirketinde genel müdür yardımcısı olarak görev almasının ardından şirketin genel müdürlüğüne geldi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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