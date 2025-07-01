Hayvan pazarları neden kapatıldı?

Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ile 'acele' kodlu yazı göndererek hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasını istedi. Şap hastalığı gündem gelirken hayvan pazarları neden kapalı araştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ikinci bir emre kadar ülke genelinde hayvan pazarları kapatıldı duyurusu yaptı. Hayvan pazarları neden kapalı, yasaklar ne kadar sürecek merak edildi.

HAYVAN PAZARLARI NEDEN KAPATILDI?

81 ilde ikinci bir emre kadar kapatılan hayvan pazarlarının neden kapalı olduğu sorgulanıyor. Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde artan hayvan hareketliği nedeniyle salgın niteliği taşıyan viral bir virüs olan şap hastalığında artış gösterildiği gözlemlendi.

Hayvan satış yerleri; hayvan pazarları, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırlar) hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğunluğunun risk oluşturması nedeniyle ikinci bir emre kadar hayvan pazarları kapatıldı.

HAYVAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatılması istendi. Bu nedenle ne zaman açılacağına dair kesin tarih bilinmiyor. Hasta hayvanlardan numuneler alınarak şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmaların tamamlandığı ifade edilirken aşı üretiminin gerçekleştiği belirtildi. Üretilen aşıların sahada kullanımının başladığı vurgulandı.

Ancak kısa sürede tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmediği için hayvan hareketlerinin kısıtlanmasına karar verildi.