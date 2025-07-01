Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? İnsanlara bulaş konusu merak ediliyor

Şap hastalığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı sonrasında artan vaka artışları sonrası yeniden gündemde. Çift tırnaklı hayvanlarda hızla yayılan enfeksiyon, ekonomik kayıplara yol açtı. Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır merak edilirken insanlara bulaşır mı araştırılıyor.

Kurban Bayramı döneminde hayvan hareketliliğin artması ile şap hastalığında vaka artışı yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ile acil kodlu yazı göndererek hayvan pazarları kapatıldı. Ardından gündeme gelen şap hastalığı hakkında aramalar hız kazandı.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Aphtovirüs adlı virüs tarafından tetiklenen hastalık, özellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gibi hayvanlarda yüksek ateş, ağız ve tırnaklarda yaralar, süt veriminin düşmesi ve topallama gibi belirtileri bulunuyor.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Hayvandan hayvana doğrudan temas yoluyla veya dolaylı yollarla hızla yayılan hastalık, enfekte hayvanların tükürüğü, burun akıntısı, dışkısı, sütü ve diğer salgılarla virüs taşınabilir. Ayrıca virüs, kirlenmiş yem, su, ekipman, kıyafetler veya nakil araçları gibi yüzeylerden de yayılır. Hava yoluyla kısa mesafede taşınabilir. Bu nedenle kapalı alanlar bulaş riskini artırır.

ŞAP HASTALIĞI İNSANA GEÇER Mİ?

Şap hastalığının insanlara bulaşma riski oldukça düşük görülürken uzmanlar ciddi sağlık sorunlarına yol açmayacağını ifade ediyor. Nadiren gerçekleşen durumlarda, enfekte hayvanlarla yoğun ve doğrudan temas eden kişilerde hafif semptomlar görülür. Uzmanlar belirtilerin gribe benzeyebileceğini ifade ederken insansan insana bulaşın ise çok nadir olduğunu ifade ediyor.