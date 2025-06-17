Haziran seminerleri online mı, yüz yüze mi? Öğretmen seminerlerinde takvim belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen yaz dönemi seminerleri, okulların kapanmasıyla birlikte başlayacak. Haziran ayı seminerlerinin online mı, yüz yüze mi olduğu ise merak konusu oldu.

Bazı yıllarda EBA üzerinden online olarak yapılan öğretmen seminerlerinin bu nasıl uygulanacağı gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu konuya açıklık getirdi.

HAZİRAN SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Öğretmen seminerleri bu yıl okullarda yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda öğretmenlerin seminer programına, istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında katılabileceklerini bildirdi. Bu kapsamda öğretmen seminerleri okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025 Haziran seminerlerinin yüz yüze yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda öğretmen seminerleri okulların kapanmasının ardından eğitim kurumlarında gerçekleşecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı Haziran dönemi mesleki çalışma takvim belli oldu. Öğretmenlerin haziran seminerleri 23 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 27 Haziran Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı döneminde ise öğretmen seminerleri 1 Eylül’de yapılacak.