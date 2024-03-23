Hazırlık maçında Macaristan Türkiye'yi 1-0 mağlup etti

Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti, sorusuna cevap aranıyor. EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan'a konuk oldu. Macaristan Türkiye maçı Budapeşte'de oynandı. İşte, Türkiye Macaristan hazırlık maçı sonucu...

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye, Macaristan ile hazırlık maçı oynadı. Futbolseverler ise Macaristan Türkiye maç sonucunu sorgulamaya başladı. Peki, Türkiye Macaristan maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇ SONUCU

Montella yönetiminde Futbolda milli heyecan başladı. 12 maçtır mağlup olmayan Macaristan Türkiye'yi konuk etti. Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde karşı karşıya gelen Türkiye Macaristan maç sonucu belli oldu. Macaristan Türkiye'yi 1-0 mağlup etti.

Maçın tek golünü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai attı.

A MİLLİLER 3 GÜN BOYUNCA MACARİSTAN'DA KALACAK

A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Avusturya - Türkiye hazırlık karşılaşması 26 Mart Salı günü oynanacak.