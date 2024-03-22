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Macaristan Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Macaristan Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Macaristan Türkiye maçını anlatan spiker kim, adı ne? | Bu akşamki Macaristan Türkiye hazırlık maçı TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen müsabakanın anlatımını kim yapıyor merak ediliyor. Peki, Macaristan Türkiye spikeri kim? İşte Macaristan Türkiye maçını anlatan spiker!

Macaristan Türkiye maçı spikeri kim? Türkiye ile Macaristan bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Televizyondan canlı olarak ekranlara gelecek olan maçı anlatacak spiker merak ediliyor. Peki, Macaristan Türkiye maçının spikeri kim? İşte detaylar…

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI SPİKERİ KİM?

Macaristan Türkiye maçını TRT Spor spikeri Özkan Öztürk anlatacak. Röportajlarda ise İbrahim Kırkayak olacak.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇ KADROSU

Türkiye’nin 11’i: Mert, Zeki, Samet, Ozan, Rıdvan, İsmail, Orkun, Hakan, Yunus, Kenan, Enes.

Macaristan’ın 11’i: Gulasci, Balogh, Lang, Szalai, Nego, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga.

Macaristan Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor? - 1. Resim

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI KAÇTA BAŞLIYOR?

Macaristan Türkiye maçı Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak. Mücadele TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇINDA KİM DÜDÜK ÇALIYOR?

A Milli Takım’ın, yarın deplasmanda Macaristan ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu’ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak. Frankowski’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Damian Kos görev yapacak. VAR’da Pitotr Lasyk, AVAR’da da Krzysztof Jakubik yer alacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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