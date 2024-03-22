Macaristan Türkiye maçı spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 22:03 - Güncelleme: 22 Mart 2024 22:04 - Güncelleme:

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Macaristan Türkiye maçını anlatan spiker kim, adı ne? | Bu akşamki Macaristan Türkiye hazırlık maçı TRT Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Heyecanla beklenen müsabakanın anlatımını kim yapıyor merak ediliyor. Peki, Macaristan Türkiye spikeri kim? İşte Macaristan Türkiye maçını anlatan spiker!