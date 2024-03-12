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Hellblade 2 PlayStation'a mı geliyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hellblade 2 PlayStation&#039;a mı geliyor?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Senua's Saga: Hellblade 2 için yeni bir söylenti ortaya atıldı. Hellblade 2'nin PlayStation'a geleceği iddia edildi. Podcast aracılığıyla dört farklı kaynaktan Playstation'a geleceği aktarıldı. Hellblade 2 oyununun PS5 versiyonun da geliştirildiği söylentileri Microsoft'tan bir isim tarafından yalanlandı. Senua's Saga: Hellblade 2, 2024'te Xbox Series X/S ve PC oyuncularıyla buluşacak. Peki, Hellblade 2 PlayStation'a mı geliyor? Senua's Saga: Hellblade 2 PS5 söylentileri doğru mu? İşte detaylar.

İddiaya göre yılın en çok beklenen Xbox oyunlarından olan Senua’s Saga: Hellblade 2, PlayStation 5 için çıkış yapacak.  Peki, Hellblade 2 PlayStation'a mı geliyor? Senua's Saga: Hellblade 2 PS5 söylentileri doğru mu? Tüm merak edilenler haberimizde. 

HELLBLADE 2 PLAYSTATİON'A MI GELİYOR?

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği ve geliştiriciliğini Ninja Theory stüdyosunun yaptığı devam oyunu Senua’s Saga: Hellblade 2 için yeni söylentiler ortaya çıktı. Hellblade 2'nin de PS5'e geleceği söylendi. Senua's Saga: Hellblade 2 için de bir başka iddia da Xbox Infinite Podcast'in 9 Mart tarihli son bölümünde geldi ve sunucu Riskit4TheBiskit "dört ayrı kaynağa" dayanarak Senua's Saga: Hellblade 2 'nin PS5'e geleceğini söyledi.

Hellblade 2 PlayStation'a mı geliyor? - 1. Resim

HELLBLADE 2 PS5 SÖYLENTİLERİ YALANLANDI

Hellblade 2 oyununun PS5 versiyonun da geliştirildiği söylentileri Microsoft'tan bir isim tarafından yalanlandı. Microsoft'un tanınan isimlerinden olan Jez Corden ise bu gelişme üzerine bir tweet atarak bu söylenti için "tamamen yanlış" tabirini kullandı ve iddiayı yalanladı. Oyun ilk etapta iki farklı platformda piyasaya sürülecek. Hellblade 2  şimdilik PC ve Xbox ile sınırlı kalacak. 

HELLBLADE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK? 

Senua's Saga: Hellblade 2, 21 Mayıs tarihinde PC, Xbox Series X ve S için piyasaya çıkacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Microsoft mağazası üzerinden elde edilebiliyor.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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