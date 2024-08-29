Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısında internet üzerinden yapılan iş aramaları, hangi mesleklerin en çok talep gördüğünü ortaya koydu.
Bir iş arama sitesi tarafından paylaşılan istatistiklere göre, en çok başvuru yapılan meslek ve en fazla iş ilanı açılan sektör belli oldu.
Yılın ilk 6 ayında yapılan iş aramalarına göre, Türkiye'de iş dünyasında öne çıkan meslekler şunlar:
ŞOFÖRLÜK
TEMİZLİK GÖREVLİSİ
ÖN MUHASEBE
DEPO ELEMANI
GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Verilere göre, en çok iş başvurusu İstanbul’da yapılırken, en fazla iş alımı gerçekleştiren sektör ise gıda sektörü oldu.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi