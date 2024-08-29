Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı

Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısında internet üzerinden yapılan iş aramaları, hangi mesleklerin en çok talep gördüğünü ortaya koydu.

Bir iş arama sitesi tarafından paylaşılan istatistiklere göre, en çok başvuru yapılan meslek ve en fazla iş ilanı açılan sektör belli oldu.

Yılın ilk 6 ayında yapılan iş aramalarına göre, Türkiye'de iş dünyasında öne çıkan meslekler şunlar:

ŞOFÖRLÜK

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

ÖN MUHASEBE

DEPO ELEMANI

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Verilere göre, en çok iş başvurusu İstanbul’da yapılırken, en fazla iş alımı gerçekleştiren sektör ise gıda sektörü oldu.