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Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkes o mesleği arıyor! Türkiye&#039;de en çok aratılan meslekler açıklandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 2024 yılının ilk yarısında internet üzerinden yapılan iş aramaları, hangi mesleklerin en çok talep gördüğünü ortaya koydu.

Bir iş arama sitesi tarafından paylaşılan istatistiklere göre, en çok başvuru yapılan meslek ve en fazla iş ilanı açılan sektör belli oldu.

Yılın ilk 6 ayında yapılan iş aramalarına göre, Türkiye'de iş dünyasında öne çıkan meslekler şunlar:

Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı - 1. Resim

ŞOFÖRLÜK

Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı - 2. Resim

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı - 3. Resim

ÖN MUHASEBE

Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı - 4. Resim

DEPO ELEMANI

Herkes o mesleği arıyor! Türkiye'de en çok aratılan meslekler açıklandı - 5. Resim

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Verilere göre, en çok iş başvurusu İstanbul’da yapılırken, en fazla iş alımı gerçekleştiren sektör ise gıda sektörü oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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