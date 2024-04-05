İşverenlerin en çok eleman aradığı 10 meslek

İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rapora göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini belirtti. Peki, en çok eleman aranan meslekler nelerdir? İşte detaylar....

En fazla işçi talep eden sektörler merak konusu oldu. Bu kapsamda Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu yayımlandı. En fazla işçi aranan meslekler sıralandı. Tüm merak edilenler haberimizde...

EN ÇOK ELEMAN ARANAN 10 MESLEK NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." açıklamasında bulundu. Araştırmaya göre, işverenlerin en çok eleman aradığı 10 meslek belli oldu. İşte o meslekler...

10- Gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı)

9- Ahşap mobilya imalatçısı

8- İnşaat işçisi

7- Servis elemanı (garson) yardımcısı

6- Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı

5- Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı

4- Temizlik görevlisi

3- Lojistik elemanı

2- Makineci (dikiş)

1- Konfeksiyon işçisi