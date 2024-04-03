İşte büyükşehir başkanlarının meslekleri: Koltuğa en çok mühendisler oturdu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 15:50 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

31 Mart seçimlerinde büyükşehir başkanlığı koltuğuna CHP'den 14, AK Parti'den 12, DEM Parti'den 3, Yeniden Refah Partisi'nden 1 kişi oturdu. Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, başkanlar arasında en çok mühendis, avukat ve siyasetçiler yer alıyor.