2024'te kim ne kadar maaş alacak? İşte mesleklere göre tam sıralı liste

3 Ocak 2024 11:02 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 11:30

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarını ve alım gücünü doğrudan etkileyen enflasyon rakamları açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün 2023 yılı aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, enflasyon aralık ayında yüzde 2,93 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak ölçüldü.

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ MAAŞLARIN HESAPLANMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanması için çok önemli. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLARI

TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılacak zam oranları da böylece netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam almaya hak kazanırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,5 enflasyon farkı alacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMLARI

Memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 49,25 olarak hesaplanacak. Öte yandan memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

TOPLU SÖZLEŞME

Toplu Sözleşme’ye göre 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasında anlaşılmıştı.

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre memur ve memur emeklisinin 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece toplu sözleşmeden alınan yüzde 6 enflasyon farkı ile birlikte hesaplandığında zam oranı yüzde 49,25 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ARTIŞI

Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 77 liradan 32 bin 860,37 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI ARTIŞI

En düşük memur ekmeklisi maaşı 9 bin 876 bin liradan, yüzde 49,25 zam ile 14 bin 739,93 liraya çıktı.

MEMUR MAAŞI ZAM TABLOSU

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 50) | Ocak 2024

En düşük memur maaşı: 22 bin 17 liradan 32 bin 860,37 liraya

Şube müdürü (1/4): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11 liraya

Memur (Lisans 9/1): 22 bin 938 liradan 34 bin 234.965 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85,465 liraya

Öğretmen (1/4): 26 bin 654 liradan 39 bin 781,095 liraya

Başkomiser (3/1): 32 bin 626 liradan 48 bin 694,30 liraya

Polis memuru (8/1): 29 bin 525 liradan 44 bin 66,625 liraya

Uzman doktor (1/4): 54 bin 959 liradan 82 bin 26,3 liraya

Hemşire (Lisans 5/1): 26 bin 440 liradan 39 bin 461,7 liraya

Mühendis (1/4): 33 bin 122 liradan 49 bin 434,5 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 23 bin 538 liradan 35 bin 130,46 liraya

Profesör (1/4): 48 bin 124 liradan 71 bin 825,07 liraya

Araştırma görevlisi (7/1): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Vaiz (1/4): 27 bin 620 liradan 41 bin 222.85 liraya

Avukat (1/4): 31 bin 562 liradan 47 bin 106,28 liraya

Genel Müdür (1/4): 53 bin 628 liradan 80 bin 39,79 liraya

Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 50 bin 899,76 liradan 75 bin 967,89 liraya

Şube Müdürü (Lisans ¼): 32 bin 451 liradan 48 bin 433,11liraya

Pratisyen Hekim (8/1): 30 bin 818,14 liradan 45 bin 996,07 liraya

Teknisyen (Lise-11/1): 23 bin 238 liradan 34 bin 682 , 71 liraya

Uzman Öğretmen (1/4): 29 bin 538 liradan 44 bin 85.46 liraya