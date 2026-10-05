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Hikayesi yürek burktu! Müge Anlı'ya konu olan Hamid Yorulmaz olayı nedir, babası kim?

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Hikayesi yürek burktu! Müge Anlı'ya konu olan Hamid Yorulmaz olayı nedir, babası kim?
Başlık ResmiHikayesi yürek burktu! Müge Anlıya konu olan Hamid Yorulmaz olayı nedir, babası kim?

Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre bekleyen Hamid Yorulmaz'ın hayat mücadelesi Müge Anlı ekranlarında gündeme damga vurdu. Biyolojik babanın kimliği konusunda inatla bilgi vermeyen gencin annesi ve annesinin ailesinin tutumu stüdyodaki tansiyonu yükseltirken, tanıkların peş peşe yaptığı açıklamalar şüpheleri artırdı. Hamid Yorulmaz'ın annesi ve dayısının gözaltına alındığı ortaya çıktı. Peki,Hamid Yorulmaz olayı nedir? Hamid Yorulmaz'ın babası kim?

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Talasemi hastalığı nedeniyle kök hücre nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, biyolojik babasını bulmak için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına başvurdu. Anne-babası boşandıktan sonra, bir süre babaanne ve dedesiyle hayatını sürdüren Yorulmaz'ın anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran karşısındakileri şaşkınlığa uğrattı.

Hikayesi yürek burktu! Müge Anlıya konu olan Hamid Yorulmaz olayı nedir, babası kim?
Başlık ResmiHikayesi yürek burktu! Müge Anlıya konu olan Hamid Yorulmaz olayı nedir, babası kim?

GERÇEĞİ YILLAR SONRA ÖĞRENDİ

Annesinin boşanmasının ardından iki oğlundan yalnızca büyük olanı yanına aldığını söyleyen Hamid, kendisinin ise babasının yanında kaldığını ifade etti. Hamid'in hayatı, 13 yaşındayken hastalığının ilerleme nedeniyle farklı bir döneme girdi.

Rahatsızlığı nedeniyle komaya giren Hamid, tedavisinin ardından doktorlardan ilik nakline ihtiyaç duyduğunu öğrendi.

Uygun donörün belirlenmesi amacıyla aile bireyleri üzerinde yapılan incelemeler sonrasında ise yıllardır saklanan gerçek ortaya çıktı. DNA testi, Hamid'in babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

Hikayesi yürek burktu! Müge Anlıya konu olan Hamid Yorulmaz olayı nedir, babası kim?
Başlık ResmiHikayesi yürek burktu! Müge Anlıya konu olan Hamid Yorulmaz olayı nedir, babası kim?

SAATLERCE İSİM ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIRLAR

Hamid Yorulmaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamalarda annesinin biyolojik babasının kimliğini bildiğini ancak dayısının tehditleri nedeniyle gerçeğin kendisinden saklandığını öne sürdü. Canlı yayına bağlanan görgü şahitleri ise dayının da durumda haberdar olduğunu belirtti. Canlı yayına bağlanan anne, ısrarla isim veremeyeceğini söyledi. Anlı ve stüdyodakilerin ısrarına rağmen anne ve ailesi, isim vermedi. Hamid Yorulmaz'ın gündeme getirdiği iddiaların ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından resen başlatılan soruşturmanın "Çocuğun Soy bağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Hamid Yorulmaz’ın programda dile getirdiği iddialar üzerine Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ayrı suç kapsamında başlatılan soruşturmada, "çocuğun soybağının değiştirilmesi" iddialarına ilişkin Hamid'in annesi Nihal Beyit ve dayısı Mehmet Yorulmaz gözaltına alındı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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