Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hiranur Nilgün kimdir, neden öldü? Henüz 16 yaşındaydı...

Hiranur Nilgün kimdir, neden öldü? Henüz 16 yaşındaydı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hiranur Nilgün kimdir, neden öldü? Henüz 16 yaşındaydı...
Kadın Cinayetleri, Mersin, Cinayet, Olay, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Korkunç haber Mersin'den geldi. Henüz 16 yaşındaki Hiranur Nilgün canından oldu. İnsanlar genç kızın ölüm sebebini merak etti. Peki Hiranur Nilgün kimdir, neden ve nasıl öldü? Son dakika gelişmesi yaşandı, 3 kişi gözaltında...

Kadın cinayetleri haberi gündemi sarsmaya devam ederken bir şüpheli ölüm de Mersin'den geldi. Genç kız bir öldü, esrarengiz olayın  ardından 3 kişi gözaltına alındı. Kafalarda ise aynı sorular var Hiranur Nilgün nasıl öldü? İşte Hiranur Nilgün'ün ölümü ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Hiranur Nilgün kimdir, neden öldü? Henüz 16 yaşındaydı... - 1. Resim

HİRANUR NİLGÜN KİMDİR?

Hiranur Nilgün Mersin'de yaşayan 16 yaşındaki bir genç kızdır. İsminin gündeme gelme sebebi ise ölüm sebebidir. Talihsiz kız bir arabanın içinde cansız halde bulundu. 

Hiranur Nilgün kimdir, neden öldü? Henüz 16 yaşındaydı... - 2. Resim

HİRANUR NİLGÜN NASIL ÖLDÜ?

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hiranur Nilgün, park halindeki arabada tabanca ile vuruldu. 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbar geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Hiranur'un hayatını kaybettiğini belirledi. 

Hiranur Nilgün kimdir, neden öldü? Henüz 16 yaşındaydı... - 3. Resim

HİRANUR NİLGÜN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ? GÖZALTILAR VAR

Hiranur'un ölümü ile ilgili soruşturmalar sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Hiranur'un şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden arkadaşı A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2+1 ve 1+1 ağırlığı dikkat çekiyor! İşte kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler? - HaberlerÇöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak? - HaberlerBeşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri! - HaberlerSüper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - HaberlerGözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim?Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman? - HaberlerWednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? - HaberlerKadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?
Sonraki Haber Yükleniyor...