Hiranur Nilgün kimdir, neden öldü? Henüz 16 yaşındaydı...

Kadın cinayetleri haberi gündemi sarsmaya devam ederken bir şüpheli ölüm de Mersin'den geldi. Genç kız bir öldü, esrarengiz olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Kafalarda ise aynı sorular var Hiranur Nilgün nasıl öldü? İşte Hiranur Nilgün'ün ölümü ile ilgili son dakika gelişmeleri...

HİRANUR NİLGÜN KİMDİR?

Hiranur Nilgün Mersin'de yaşayan 16 yaşındaki bir genç kızdır. İsminin gündeme gelme sebebi ise ölüm sebebidir. Talihsiz kız bir arabanın içinde cansız halde bulundu.

HİRANUR NİLGÜN NASIL ÖLDÜ?

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hiranur Nilgün, park halindeki arabada tabanca ile vuruldu. 112 Acil Komuta Merkezi'ne ihbar geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Hiranur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

HİRANUR NİLGÜN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ? GÖZALTILAR VAR

Hiranur'un ölümü ile ilgili soruşturmalar sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Hiranur'un şaka amaçlı boş zannederek tetiğe bastığında tabancanın ateş aldığını iddia eden arkadaşı A.Ş. (19) ile birlikte aynı araçta yer alan N.Ç. ve M.Z. gözaltına alındı.