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Hırka-i Şerif neden büyük?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hırka-i Şerif neden büyük?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen, Hazreti Muhammed'e ait olduğu söylenen ve her Ramazan'da halkın ziyaretine açılan Hırka-i Şerif hakkında vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peygamber'in Üveys el-Karanî'ye gönderdiği kabul edilen ve hırka-i şerîf neden büyük, sorusu gündem oldu. Peki, Peygamber Efendimizin hırkası kaç metredir? Hırka-i Şerif kaç cm? İşte detaylar.

Peygamber efendimizin hırkası Hırka-i Şerif,  Hırka-i Şerif Camii'nde bulunur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Ali ve Ömer tarafından Veysel Karani'ye verildiği rivayet edilir.

Hırka-i Şerif neden büyük? - 1. Resim

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HIRKASI KAÇ METREDİR?

İstanbul Fatih'te bulunduğu camiye de adını veren hırka-i şerif tarihî kaynaklarda Hırka-i Saâdet olarak da anılır. Geniş kollu, siyah yünlü kumaştan dikilmiş krem renginde yün astarlı bir hırkadır.  Yen ve yakalarında şemseli bordür motifleri bulunan hırka, geçmeli çark-ı felek deseni delikli dokuma şeklinde olup yer yer yıpranmıştır.

Hırka-i Şerif neden büyük? - 2. Resim

HIRKA-İ ŞERİF KAÇ CM?

Hırka-i Şerif önünde sağ tarafında 23x30 cm ebadında bir parçası noksandır. Sağ kolunda da eksiklikler olan hırka 57x45x21 cm ebadında üsten açılan çifte kapaklı altın bir çekmece içinde, bohçalara sarılmış olarak muhafaza edilmektedir. Hırka-i Saâdet 124 cmdir.

Ramazan ayının ilk haftasından başlanarak arefe gününe kadar halkın ziyaretine açık bulundurulan hırka-i şerif ziyaretleri için günümüzde herhangi bir resmî protokol mevcut değildir.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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