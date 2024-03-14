Hırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede?

Her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif nerede sergileniyor 2024, sorusuna cevap aranıyor. Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak. Peki, Hırka-i Şerif hangi camide bulunuyor? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hırka-i şerifi nerededir? Hırka-i Şerif Cami hangi semtte? Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar

Hırka-i Şerif nerede ziyaret ediliyor, arama motorlarında sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak. Peki, Hırka-i Şerif nerede sergileniyor 2024? Hırkai Şerif camii nerede? Hırka-i Şerif Camii İstanbul'un hangi semtinde?

HIRKAİ ŞERİF CAMİİ NEREDE?

Her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif saat 10.00'da ziyaretçilere kapılarını açacak. Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.

Kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor. Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sona erecek.

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Hırkai Şerif camiisine ulaşım sağlamak için caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesinde inmeniz gerekir. İETT otobüs hattını kullanarak Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler ile bu durağa ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattında Fatih durağı istikametine giden Metroya binerek ve Fatih’te inerek Hırka-i Şerif mahallesine giden 38E veya minibüslere binebilirsiniz.