Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > Hırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede?

Hırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif nerede sergileniyor 2024, sorusuna cevap aranıyor. Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak. Peki, Hırka-i Şerif hangi camide bulunuyor? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hırka-i şerifi nerededir? Hırka-i Şerif Cami hangi semtte? Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar

Hırka-i Şerif nerede ziyaret ediliyor, arama motorlarında sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, cuma günü Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılacak. Peki, Hırka-i Şerif nerede sergileniyor 2024? Hırkai Şerif camii nerede? Hırka-i Şerif Camii İstanbul'un hangi semtinde?

Hırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede? - 1. Resim

HIRKAİ ŞERİF CAMİİ NEREDE?

Her yıl ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete başlanılan Hırka-i Şerif saat 10.00'da ziyaretçilere kapılarını açacak. Hırka-i Şerif, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında görülebilecek.

Kutsal emanetlerden olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza ediliyor.  Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sona erecek.

Hırkai Şerif, 15 Mart Cuma günü ziyaret edilebilecek! Hırkai Şerif camii nerede? - 2. Resim

HIRKA-İ ŞERİF CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Hırkai Şerif camiisine ulaşım sağlamak için caminin yer aldığı durak, Hırka-i Şerif mahallesinde inmeniz gerekir. İETT otobüs hattını kullanarak Eminönü tarafından 38E numaralı otobüsler ile bu durağa ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Yenikapı Metro hattında Fatih durağı istikametine giden Metroya binerek ve Fatih’te inerek  Hırka-i Şerif mahallesine giden 38E veya minibüslere binebilirsiniz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ŞOK 13 Mart - 19 Mart oyun bilgisayarları fiyatı 2024 - HaberlerŞOK 13 Mart - 19 Mart oyun bilgisayarları fiyatı 2024Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden? - HaberlerMecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?Mecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü? - HaberlerMecidiyeköy metro intiharı SON DAKİKA! Mecidiyeköy metro intihar girişimi yapan kadın kim, öldü mü?5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir? - Haberler5. gün teravih namazı kılmanın fazileti! Ramazan’ın 5. günü teravih kılmanın fazileti nedir?Tayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durum - HaberlerTayyargiller soruşturması ne oldu? Tayyar ve Özlem Öz çifti son durumDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendi - HaberlerDilan Polat'ın serbest bırakılması için kızı Cumhurbaşkanı'na seslendiKonya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEO - HaberlerKonya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEOEğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 Şehit - HaberlerEğitim uçağı nerede düştü? Son dakika eğitim uçağı kazası 1 ŞehitKAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi? - HaberlerKAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi?Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu - HaberlerTrabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...