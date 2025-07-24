Hulk Hogan kimdir, neden öldü? WWE efsanesi hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsane ismi Hulk Hogan, 71 yaşında Florida’daki evinde hayatını kaybetti. Ölümü, yakın zamanda yalanlanan sağlık söylentilerinin ardından geldi. Hulk Hogan ölüm nedeni ve hastalığı merak edilirken WWE efsanesinin hayatı araştırılıyor.

Hulk Hogan kimdir, neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor. Dünyaca ünlü profesyonel güreşçi 71 yaşındaki Hulk Hogan, gerçek adıyla Terry Gene Bollea, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Florida’nın Clearwater kentindeki evinde hayatını kaybetti.

HULK HOGAN NEDEN ÖLDÜ?

Hulk Hogan’ın 24 Temmuz 2025 sabahı Clearwater, Florida’daki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hogan’ın ölümü, kalp krizine bağlı ani bir kayıp olarak kaydedildi, ancak resmi otopsi raporu henüz yayınlanmadı. Hulk Hogan olarak bilinen Terry Gene Bollea 71 yaşında hayatını kaybetti.

HULK HOGAN HASTALIĞI NEYDİ?

Hulk Hogan, profesyonel güreş kariyeri boyunca ve sonrasında ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2022’de verdiği bir röportajda, son 10 yılda 17 ameliyat geçirdiğini, dizlerinin, sırtının ve yüzünün bir kısmının metal implantlarla desteklendiğini açıklamıştı.

Ekim 2024’te Logan Paul’un “Impaulsive” podcast’inde, 25’ten fazla ameliyat geçirdiğini, özellikle sırt, diz, kalça ve omuz ameliyatlarının fiziksel durumunu zorladığını belirtmişti.

HULK HOGAN KİMDİR?

Terry Gene Bollea, yani Hulk Hogan, 11 Ağustos 1953’te Georgia’da doğdu.

1980’lerin en tanınmış güreşçisi oldu. “Hulkamania” çılgınlığıyla profesyonel güreşi küresel bir fenomene dönüştürdü.

1977’de başlayan kariyerinde, WWF (şimdi WWE) ile 1983’te anlaşarak beş kez WWF Şampiyonu oldu, 1990 ve 1991’de Royal Rumble kazanan ilk güreşçi unvanını aldı ve 2005’te WWE Onur Listesi’ne, 2020’de NWO üyesi olarak ikinci kez seçildi.

Hogan, sadece güreşle sınırlı kalmadı. 1982’de “Rocky III” filminde Thunderlips rolüyle sinemaya adım attı. “No Holds Barred”, “Mr. Nanny” gibi filmlerde oynadı ve “Hogan Knows Best” adlı reality şovla popülerliğini artırdı.