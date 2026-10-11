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İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru takvimi 2026

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İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru takvimi 2026
Başlık ResmiİBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru takvimi 2026

2026-2027 eğitim öğretim dönemi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları eylül ayının son günlerinden bu yana devam ediyor. Süreci kaçırmak istemeyen adaylar, başvuru tarih aralıklarını araştırıyor. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuru son gün ne zaman? İBB Genç Üniversiteli başvuruları nasıl yapılır?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni dönemde “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında 125 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlayacak. Başvuru koşullarını karşılayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, belirlenen süre içinde başvurularını tamamlayabilecek.

İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları, 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirebilecek.

İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru takvimi 2026
Başlık ResmiİBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru takvimi 2026

İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında ilan edilmişti. Bu yıl da benzeri şekilde Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının ocak ayının ilk günlerinde paylaşılması bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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