İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında bu yıl da binlerce üniversite öğrencisine burs desteği sağlanacak. Burs başvuru süreci kısa süre önce tamamlandı. Peki, sonuç takvimi belli oldu mu? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında alınan burs başvuruları için değerlendirme süreci devam ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında öğrencilere toplam 20 bin TL destek sağlayacak.

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Genç Üniversiteli Eğitim Desteği yardımı ödeme takvimi

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB burs başvuruları için verilen süre 23 Ekim 2026'da doldu. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yılın takvimi öğrencilere bir ipucu veriyor. Geçen yıl burs sonuçlarının ocak ayında ilan edilmesi nedeniyle , bu yıl da sonuçların ocak ayının ilk günlerinde duyurulması bekleniyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İSTENEN BELGELER

Öğrenci belgesi

Öğrencinin not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Öğrenci bekar ve 30 yaşından büyük ise Kendisinin ve Ailesinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretim ve Uzaktan öğretim programlarında okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)

Varsa Gazi Belgesi (Kendiniz veya Anne – Baba Gazi ise)

Varsa Şehit Belgesi (Şehadetname) (Şehit Çocuğu iseniz)

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Adli Sicil Kaydınız (sabıka kaydı) web servis üzerinden sorgulanacaktır. Sorgulama bilgisine ulaşılmaması durumunda sistem tarafından belge istenilecektir.

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