İBB kreş fiyatlarına gelen zamla beraber 1200 liradan 2 bin 500 TL'ye çıktı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme:

İbb, Haber

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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen konular arasında İBB kreş ücretleri de yer aldı. 2024 yılında uygulanan zam ile beraber İBB kreş fiyatları 2.500 TL'ye çıkarken ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyordu. Çocuklarını kreşe göndermek isteyenler ise kreş başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.