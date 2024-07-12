İBB kreş fiyatlarına gelen zamla beraber 1200 liradan 2 bin 500 TL'ye çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülen konular arasında İBB kreş ücretleri de yer aldı. 2024 yılında uygulanan zam ile beraber İBB kreş fiyatları 2.500 TL'ye çıkarken ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyordu. Çocuklarını kreşe göndermek isteyenler ise kreş başvurularının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.
İBB tarafından yürütülen "Yuvamız İstanbul" projesinde zam uygulanıyor. İBB Meclisi'nin toplantısında görüşülen konulardan biri olan İBB kreş zammının ardından yeni ücretler de belli oldu.
Başvuru sürecini takip edenler ise başvuruların nereden, nasıl yapılacağını da merak ediyorken zammın ardından yeni ücretler netleşti.
İBB KREŞ ZAM MI GELDİ?
İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumunda Saraçhane'deki belediye binasında konular görüşüldü. Ele alınan konulardan biri ise İBB kreşlerindeki fiyatlara gelecek zam olmuştu.
Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle Yuvamız İstanbul kreşlerinde uygulanacak olan fiyatlar konuşulurken 2024 senesinde ücretleri 2500 TL oldu.
2024 İBB KREŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Gelen zam ile beraber İBB kreş ücretleri 1200 TL ilen 2 bin 500 TL'ye çıktı. Karar meclisten oy birliğiyle geçerken kreş fiyatlarında zam uygulanacak.
İBB KREŞ BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Kreş başvurusu için Yuvamız İstanbul'un internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvuru şartlarına göre İstanbul’da ikamet eden tüm aileler yaş sınırı uygun olan çocuklar olması dikkate alınacak.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KREŞLERİ NEREDE?
Anadolu Yakası'nda bulunan merkezler şöyle:
ARNAVUTKÖY BOĞAZKÖY ÇEM
ARNAVUTKÖY HADIMKÖY ÇEM
ARNAVUTKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ÇEM
AVCILAR AMBARLI ÇEM
AVCILAR TAHTAKALE ÇEM
AVCILAR TAHTAKALE ÖZGÜRLÜK SOKAK ÇEM
AVCILAR YEŞİLKENT ÇEM
BAĞCILAR 15 TEMMUZ METRO ÇEM
BAĞCILAR KİRAZLI ÇEM
BAĞCILAR MERKEZ EBUBEKİR CADDESİ ÇEM
BAĞCILAR YENİ MAHALLE ÇEM
BAHÇELİEVLER KOCASİNAN ÇEM
BAHÇELİEVLER YENİBOSNA MERKEZ ÇEM
BAHÇELİEVLER ZAFER ÇEM
BAKIRKÖY ATAKÖY 7.8.9.10.KISIM ÇEM
BAKIRKÖY ATAKÖY SELİN BAŞIBÜYÜK ÇEM
BAKIRKÖY ŞENLİKKÖY ÇEM
BAKIRKÖY YEŞİLKÖY (FLORYA ENGELLİLER KAMPI) ÇEM
BAŞAKŞEHİR ALTINŞEHİR ÇEM
BAŞAKŞEHİR BAHÇEŞEHİR 1.KISIM ÇEM
BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI ÇEM
BAŞAKŞEHİR SULARVADİSİ ÇEM
BAYRAMPAŞA İSMETPAŞA ÇEM
BAYRAMPAŞA YILDIRIM ÇEM
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ KEMAL ŞAHİN ÇEM
BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI MUHAMMET SOYTEKİN ÇEM
BEYLİKDÜZÜ YAKUPLU ÇEM
BEYOĞLU ÖRNEKTEPE ÇEM
BÜYÜKÇEKMECE ATATÜRK ÇEM
BÜYÜKÇEKMECE PINARTEPE ÇEM
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK ÇEM
ÇATALCA KALEİÇİ ÇEM
ESENLER NAMIK KEMAL MELEK ERMAN KÖNİ ÇEM
ESENLER YAVUZ SELİM ÇEM
ESENYURT AKÇABURGAZ ÇEM
EYÜPSULTAN AKŞEMSETTİN ÇEM
EYÜPSULTAN GÜZELTEPE ÇEM
EYÜPSULTAN İSKİ GÜZELTEPE ÇEM
EYÜPSULTAN KARADOLAP ÇEM
EYÜPSULTAN YEŞİLPINAR ÇEM
FATİH İSKENDERPAŞA ÇEM
FATİH KARİYE ÇEM
GAZİOSMANPAŞA BARBAROS ÇEM
GAZİOSMANPAŞA KARADENİZ ÇEM
GAZİOSMANPAŞA MERKEZ ÇEM
GAZİOSMANPAŞA MEVLANA ÇEM
GÜNGÖREN GENÇ OSMAN ÇEM
GÜNGÖREN TOZKOPARAN ÇEM
KAĞITHANE GÜRSEL ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE SÖĞÜTLÜÇEŞME ÇEM
KÜÇÜKÇEKMECE SULTAN MURAT ÇEM
SARIYER MADEN ÇEM
SARIYER PTT EVLERİ ÇEM
SİLİVRİ GÜMÜŞYAKA FAHRİYE-HAYRETTİN BAŞIBÜYÜK ÇEM
SİLİVRİ MİMAR SİNAN İNÖNÜ CD. ÇEM
SİLİVRİ MİMAR SİNAN KİPTAŞ ÇEM
SİLİVRİ SELİMPAŞA ÇEM
SİLİVRİ YENİ MAHALLE ÇEM
SULTANGAZİ CEBECİ ÇEM
SULTANGAZİ HABİPLER ÇEM
SULTANGAZİ UĞUR MUMCU ÖZGÜN ÖZTÜRK ÇEM
SULTANGAZİ YUNUS EMRE ÇEM
Kaynak: Türkiye Gazetesi