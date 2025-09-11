İBB yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? İBB yurt kaydı için gerekli belgeler ve sonuç sorgulama ekranı

İBB yurt başvuruları ne zaman açıklanacak merakla bekleniyor. Üniversite eğitimi için farklı şehirlerden İstanbul’a gelecek olan öğrenciler “İBB yurt başvuru sonuçları 2025” aramasını yoğun şekilde yapıyor.

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurtları için başvurular 25 Ağustos - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelecek öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar başvuruların ardından yaklaşık bir hafta içinde duyurulmuştu. Bu yıl da sonuçların Eylül ayının ikinci haftasında açıklanması öngörülüyor. Öğrenciler, sonuçlara yurt.ibb.istanbul adresi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

İBB YURT KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının ardından asil ve yedek listeler duyurulacak. Asil listede yer alan öğrenciler belirtilen tarihler arasında gerekli belgelerle kayıt işlemlerini tamamlayacak.

Yedek listede bulunan adaylar ise asil kayıtların ardından boş kontenjanlara yerleşme şansı elde edecek. 2025-2026 akademik yılı için İBB yurtları 13 Eylül itibarıyla öğrencileri kabul etmeye başlayacak.

İBB YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER