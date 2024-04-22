İklim değişikliği ilerleme durumu, nedenleri ve olumsuz etkileri 22 Nisan Dünya Günü

İklim uzmanından Türkiye için tedirgin eden uyarı: 'Sıcaklık artacak, yağış ve su azalacak'

İklim uzmanından Türkiye için tedirgin eden uyarı: 'Sıcaklık artacak, yağış ve su azalacak'

İklim değişikliği eve hapsedecek! Yaz çok sıcak, kış ise sıcak olacak

İklim değişikliği eve hapsedecek! Yaz çok sıcak, kış ise sıcak olacak

Google 22 Nisan Dünya Günü'ne özel Doodle iklim değişikliği temalı yaptı. Ardından iklim değişikliği nedir, neden olur, olumsuz etkileri nelerdir soruları araştırılıyor.

22 Nisan Dünya Günü sebebiyle Doodle'da "iklim değişikliği" teması uygulandı.

İklim değişikliğinin ilerleme durumunun gösterildiği Doodle sonrası iklim değişikli ilerleme durumu, nedenleri ve etkilerine dair konular gündeme geldi.

İklim değişikliği, küresel ısınmanın Dünya üzerindeki iklimi etkilemesine denir.

Dünya'nın iklimi belli aralıklarla değişir. Bu aralıklar uzun vadeli değişiklikler olarak görülür.

Ancak günümüzde küresel ortalama sıcaklıktaki artış, önceki değişikliklere nispeten daha hızlı gerçekleşiyor.

Bu nedenle iklim değişikliği, iklim krizi gibi konular Dünya gündeminde yer alıyor.

İklim değişikliğinin nedenleri arasında; fosil yakıt kullanımının artması, ormanların kapladığı alanın azalması, tarımsal üretimde uygulanan teknikler, endüstriyelleşme gibi karbondioksit ve metan gazlarını artması sayılabilir.

Son zamanlarda artan orman yaygınları, iklim değişikliğinin görülebilir en olumsuz sonuçlarından biridir.

Dünya genelinde fosil yakıtların kullanımının azaltılması, düşük karbonlu elektrik üretimi, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması gibi önlemler alınmaktadır.

1980 yılından itibaren ortaya atılan küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramları yaygınlaştı.

Küresel ısınma yüzeydeki ısınmanın artmasını ifade ederken, iklim değişikliği iklim sisteminde meydana gelen değişiklikleri kapsıyor.

Devletler konuya dair önlemlerini almaya, ülkeler içinde seçim yarışı sürdüren adaylar ve hükümetler iklim krizine yönelik politikalarını açıklamaktadır.

Uluslararası anlamda iklim anlaşmalarından olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne hemen hemen bütün ülkeler taraftır.

Sözleşmenin amacı iklimlere yapılan insan müdahalelerini önlemektir.

1997 Kyoto Protokolü ile çoğu gelişmiş ülkenin emisyonları sınırlandırmasına dair yasal bağlayıcılar eklenmiştir.

2015 yılında Paris Anlaşması, Kyoto Protokolü'nü yerine geldi. Farklı olarak bir dizi prosedür bağlayıcı hale getirilerek imzalayan ülkeler er beş yılda bir yeniden değerlendirilmek üzere hedefler belirledi.

İklim değişikliği, Dünya'mızın yakın gelecekteki bir gerçeği olarak karşımıza çıkıyor.

Orman yangınları, seller, Kuzey Kutbu'ndaki donmuş toprakların erimesi ve yıldan yıla sıcaklıklardaki artış, krize yönelik adımların Dünya genelinde alınması gerektiğini gösteriyor.