Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ilk İklim Kanunu ile birlikte, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi artık yasal güvenceye alındı. Yeni kanunla, her ilde özel iklim kurulları kurulacak, sanayi ve enerji sektörleri başta olmak üzere tüm üretim süreçleri çevre odaklı bir sisteme geçecek. Kamuoyunca İklim Kanunu Meclis'ten geçti mi, hangi ülkeler kabul etti, karbon ayak izi nedir merakla araştırılıyor.

İklim krizine karşı mücadelesini hızlandıran Türkiye ilk kez kapsamlı bir İklim Kanunu’nu hayata geçirdi. Meclis’te kabul edilen yasa ile temiz enerji, karbon ticareti ve sıfır atık gibi alanlarda yeni uygulamalar başlayacak. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, kamu ve özel sektör birçok yeni sorumluluk üstlenecek.

İKLİM KANUNU MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte, her ilde vali başkanlığında İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulları kurulacak ve Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adımlar atılacak.

İKLİM KANUNUNU HANGİ ÜLKELER KABUL ETTİ?

Paris İklim Anlaşması’nı bugüne kadar 197 ülke imzaladı, 192’si onayladı. Libya, İran, Irak, Eritre ve Yemen henüz onaylamayan ülkeler arasında. Türkiye ise ilk kez kapsamlı bir İklim Kanunu çıkararak sürece yasal katkı sağladı.

KARBON AYAK İZİ NEDİR?

Karbon ayak izi, bir kişi ya da kurumun atmosfere saldığı sera gazı miktarını gösterir. Türkiye’de yasaya göre sadece üretim yapan büyük tesisler için geçerli. Vatandaşlara yönelik bir sınırlama ya da kısıtlama yok.

İKLİM KANUNU İÇERİĞİ

Kanun, sera gazı salımını azaltmayı, yenilenebilir enerjiyi artırmayı ve temiz üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Karbon ticareti, yeşil üretim, sıfır atık, eğitimde çevre bilinci gibi birçok yeni uygulama geliyor.

İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Kanunu sürecini yönetecek, her ilde yerel eylem planları hazırlanacak. Tarım ve hayvancılıkla ilgili herhangi bir yasak ya da kısıtlama ise bulunmuyor.